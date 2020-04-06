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У Мінекономіки назвали
середню ціну за гектар землі

У Мінекономіки назвали середню ціну за гектар землі
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 07 кві, 2020 19:17

У Мінекономіки назвали середню ціну за гектар землі

Пропонуємо до обговорення:
Середня ціна купівлі землі після скасування мораторію з 1 липня 2021 року становитиме 40-60 тис. грн за гектар.

Дивися повний текст У Мінекономіки назвали середню ціну за гектар землі.
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