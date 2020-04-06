Середня ціна купівлі землі після скасування мораторію з 1 липня 2021 року становитиме 40-60 тис. грн за гектар.
Дивися повний текст У Мінекономіки назвали середню ціну за гектар землі.
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Додано: Вів 07 кві, 2020 19:17
У Мінекономіки назвали середню ціну за гектар землі
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст У Мінекономіки назвали середню ціну за гектар землі.
Додано: Вів 07 кві, 2020 23:05
Копейки, если пенсионер продаст свои 5-10 гектаров, что он сможет купить?
Сейчас договора составляют таким образом, что берут у селян землю в оренду под видом не пригодной для использования. И если человек захочет расторгнуть договор, нужно оплатить услуги доведения земли до нормального состояния.
Так и с продажей будут мутить 40-60 это средняя, но у вас чернозем не чернозем, дадим 15.
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