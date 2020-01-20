RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
"Сільпо" запустить
доставку продуктів додому

"Сільпо" запустить доставку продуктів додому
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 07 кві, 2020 19:46

"Сільпо" запустить доставку продуктів додому

Пропонуємо до обговорення:
Мережа продуктових супермаркетів "Сільпо", що входить до торгово-промислової групи Fozzy Group, запускає послугу доставки продуктів додому у всій Україні.

Дивися повний текст \"Сільпо\" запустить доставку продуктів додому.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 94533
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 132 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 07 кві, 2020 19:46

Відмінна ідея! Особливо для небалуваних міст.
Всюдиносапхайчик
 
Повідомлень: 622
З нами з: 05.03.13
Подякував: 16 раз.
Подякували: 69 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 07 кві, 2020 20:03

Re:

Возить будет заказ.юа?
https://monobank.ua/r/WG1Mr 50 гривен от Монобанка+10 грн от меня.
https://moneta.ua/?ref=KP1QAY4V Делайте покупки с кэшбэк. https://grivasi.com/welcome/?user=10735 Кэшбек.
lubarec
 
Повідомлень: 354
З нами з: 21.03.15
Подякував: 4 раз.
Подякували: 30 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: MSN [Bot] і 3 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Криклій обіцяє організувати доставку працівників на...
R2 » Чет 19 бер, 2020 16:22
3 243
Переглянути останнє повідомлення
Чет 19 бер, 2020 23:25
vitaliy_berdinskikh
В Україні запрацює програма доставки продуктів...
R2 » Вів 17 бер, 2020 13:42
4 227
Переглянути останнє повідомлення
Вів 17 бер, 2020 16:48
Всюдиносапхайчик
Укрпошта пояснила, як прискорити доставку з китайських... 1, 2
R2 » Пон 20 січ, 2020 06:11
16 1656
Переглянути останнє повідомлення
Суб 15 лют, 2020 15:05
alien2000

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Идея Банк (17861)
07.04.2020 20:10
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.