Мережа продуктових супермаркетів "Сільпо", що входить до торгово-промислової групи Fozzy Group, запускає послугу доставки продуктів додому у всій Україні.
Дивися повний текст \"Сільпо\" запустить доставку продуктів додому.
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 07 кві, 2020 19:46
"Сільпо" запустить доставку продуктів додому
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст \"Сільпо\" запустить доставку продуктів додому.
Додано: Вів 07 кві, 2020 20:03
Re:
Возить будет заказ.юа?
https://monobank.ua/r/WG1Mr 50 гривен от Монобанка+10 грн от меня.
https://moneta.ua/?ref=KP1QAY4V Делайте покупки с кэшбэк. https://grivasi.com/welcome/?user=10735 Кэшбек.
|