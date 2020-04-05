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У Києві з'явився новий платіж
в рахунках на оплату ЖКГ...

У Києві з'явився новий платіж в рахунках на оплату ЖКГ...
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Повідомлення Додано: Вів 07 кві, 2020 21:11

У Києві з'явився новий платіж в рахунках на оплату ЖКГ...

Пропонуємо до обговорення:
Нововведення стосуватиметься не всіх.

Дивися повний текст У Києві з'явився новий платіж в рахунках на оплату ЖКГ (фото).
R2
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Повідомлення Додано: Вів 07 кві, 2020 21:12

Черговий незаконний платіж. По Закону спочатку мае бути проведена повірка лічильника, а потім вартість повірки окремим рядком вписуеться у рахунок за послуги , який вони мають сплатити, і який враховуеться у субсидії.
В данному випадку - оплата береться авансом, і вона в кілька разів більша, так як повірка теплолічильника в сумі коштуе близько 1500грн.
Гірше Шмигаля може бути тільки Шмигаль - 2.
zloy_ukr
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Повідомлення Додано: Вів 07 кві, 2020 21:44

Руководствуясь подобной логикой, предлагаю в торговых сетях брать с покупателей дополнительную плату за использование весов.
yurii_kruhlov
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Повідомлення Додано: Вів 07 кві, 2020 21:48

  zloy_ukr написав:Черговий незаконний платіж. По Закону спочатку мае бути проведена повірка лічильника, а потім вартість повірки окремим рядком вписуеться у рахунок за послуги , який вони мають сплатити, і який враховуеться у субсидії.
В данному випадку - оплата береться авансом, і вона в кілька разів більша, так як повірка теплолічильника в сумі коштуе близько 1500грн.


Нет, справедливости ради, исправлю распространенное заблуждение о 1500 грн. Поверка, монтаж-демонтаж, наладка мтеплового счетчика - в Киеве стоит от 6000 грн , в зависимости от типа. Чтоб не быть голословным, в нашем доме мы, жильцы, сбросились и своими силами в декабре поверили 5 счетчиков (по 1 в каждом из 5 подъездов). Поверка 1 счетчика обошлась в 7000 гривень.
Перенося эту сумму на квадратуру отапливаемой площади у нас получилась цифра 1 гривня за 1 кв. метр. То есть, в нашем случае, в среднем за поверку каждая квартира заплатила 63 гривни. Поверка происходит раз в 4 года.
А теперь сравниваем, сколько насчитал нашему дому великий мербоксер и его зондеркоманда: :evil:

Раз в 3 месяца по 12 грн. 78 коп., что в год = 51 грн. 12 коп
и за 4 года = 204 грн 48 коп.

Тариф завышен больше чем в 3 раза!

Каких вам еще *** реформ не хватает? :twisted: Это ли не коррупция?
Уверен так же само рассчитаны тарифы и по общедомовым счетчикам (а какого корнеплода вообще нам навязали плату за поверку чужого имущества, каких то счетчиков, которые даже не в нашей собственности?) холодной и горячей воды.


И потому: "Гірше Шмигаля може бути тільки Віталя".


И на посошок.
Этот ̶«̶А̶з̶ ̶е̶с̶м̶ь̶ ̶ц̶а̶р̶ь̶!̶»̶ давеча ̶с̶ ̶б̶о̶д̶у̶н̶а̶?̶ додумался "постановить" ̶ц̶а̶р̶с̶к̶и̶й̶ ̶у̶к̶а̶з̶ на весь стольный град Киевъ и с барского плеча разрешил штрафовать за нарушение карантина всем коммунальщикам, охрранникам из своей ***варты и даже работникам жека. Странно что о дворниках забыл упомянуть :?

А и правда, вр, кабмин и президент Конституцией могут подтираться, почему этому нельзя? :arrow:
Не помре дух України, бо безсмертя має. Бо душа її єдина білий світ плекає. Слава й воля України від негод лікує, наче сонячна дитина, в собі Бога чує. Згинуть наші воріженьки, як роса на сонці,
Запануєм і ми, браття, у своїй сторонці!
EKO
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