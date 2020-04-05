У Києві з'явився новий платіж в рахунках на оплату ЖКГ...

Додано: Вів 07 кві, 2020 21:48

zloy_ukr написав: Черговий незаконний платіж. По Закону спочатку мае бути проведена повірка лічильника, а потім вартість повірки окремим рядком вписуеться у рахунок за послуги , який вони мають сплатити, і який враховуеться у субсидії.

В данному випадку - оплата береться авансом, і вона в кілька разів більша, так як повірка теплолічильника в сумі коштуе близько 1500грн. Черговий. По Закону спочатку мае бути, а потім вартість повірки окремим рядком вписуеться у рахунок за послуги , який вони мають сплатити, і який враховуеться у субсидії.В данному випадку - оплата береться авансом, і вона в кілька разів більша, так як повірка теплолічильника в сумі коштуе близько 1500грн.

63 гривни

204 грн 48 коп.

Нет, справедливости ради, исправлю распространенное заблуждение о 1500 грн. Поверка, монтаж-демонтаж, наладка мтеплового счетчика - в Киеве стоит от 6000 грн , в зависимости от типа. Чтоб не быть голословным, в нашем доме мы, жильцы, сбросились и своими силами в декабре поверили 5 счетчиков (по 1 в каждом из 5 подъездов). Поверка 1 счетчика обошлась в 7000 гривень.Перенося эту сумму на квадратуру отапливаемой площади у нас получилась цифра 1 гривня за 1 кв. метр. То есть, в нашем случае, в среднем за поверку каждая квартира заплатила. Поверка происходит раз в 4 года.А теперь сравниваем, сколько насчитал нашему дому великий мербоксер и его зондеркоманда:Раз в 3 месяца по 12 грн. 78 коп., что в год = 51 грн. 12 копи за 4 года =Каких вам еще *** реформ не хватает?Это ли не коррупция?Уверен так же само рассчитаны тарифы и по общедомовым счетчикам (а какого корнеплода вообще нам навязали плату за поверку чужого имущества, каких то счетчиков, которые даже не в нашей собственности?) холодной и горячей воды.И потому: "Гірше Шмигалможе бути тільки Вітал".И на посошок.Этот ̶«̶А̶з̶ ̶е̶с̶м̶ь̶ ̶ц̶а̶р̶ь̶!̶»̶ давеча ̶с̶ ̶б̶о̶д̶у̶н̶а̶?̶ додумался "постановить" ̶ц̶а̶р̶с̶к̶и̶й̶ ̶у̶к̶а̶з̶ на весь стольный град Киевъ и с барского плеча разрешил штрафовать за нарушение карантина всем коммунальщикам, охрранникам из своей ***варты и даже работникам жека. Странно что о дворниках забыл упомянутьА и правда, вр, кабмин и президент Конституцией могут подтираться, почему этому нельзя?