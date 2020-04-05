Нововведення стосуватиметься не всіх.
Дивися повний текст У Києві з'явився новий платіж в рахунках на оплату ЖКГ (фото).
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Додано: Вів 07 кві, 2020 21:11
У Києві з'явився новий платіж в рахунках на оплату ЖКГ...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст У Києві з'явився новий платіж в рахунках на оплату ЖКГ (фото).
Додано: Вів 07 кві, 2020 21:12
Черговий незаконний платіж. По Закону спочатку мае бути проведена повірка лічильника, а потім вартість повірки окремим рядком вписуеться у рахунок за послуги , який вони мають сплатити, і який враховуеться у субсидії.
В данному випадку - оплата береться авансом, і вона в кілька разів більша, так як повірка теплолічильника в сумі коштуе близько 1500грн.
Гірше Шмигаля може бути тільки Шмигаль - 2.
Додано: Вів 07 кві, 2020 21:44
Руководствуясь подобной логикой, предлагаю в торговых сетях брать с покупателей дополнительную плату за использование весов.
Додано: Вів 07 кві, 2020 21:48
Нет, справедливости ради, исправлю распространенное заблуждение о 1500 грн. Поверка, монтаж-демонтаж, наладка общедомового теплового счетчика - в Киеве стоит от 6000 грн , в зависимости от типа. Чтоб не быть голословным, в нашем доме мы, жильцы, сбросились и своими силами в декабре поверили 5 счетчиков (по 1 в каждом из 5 подъездов). Поверка 1 счетчика обошлась в 7000 гривень.
Перенося эту сумму на квадратуру отапливаемой площади у нас получилась цифра 1 гривня за 1 кв. метр. То есть, в нашем случае, в среднем за поверку каждая квартира заплатила 63 гривни. Поверка происходит раз в 4 года.
А теперь сравниваем, сколько насчитал нашему дому великий мербоксер и его зондеркоманда:
Раз в 3 месяца по 12 грн. 78 коп., что в год = 51 грн. 12 коп
и за 4 года = 204 грн 48 коп.
Тариф завышен больше чем в 3 раза!
Каких вам еще *** реформ не хватает? Это ли не коррупция?
Уверен так же само рассчитаны тарифы и по общедомовым счетчикам (а какого корнеплода вообще нам навязали плату за поверку чужого имущества, каких то счетчиков, которые даже не в нашей собственности?) холодной и горячей воды.
И потому: "Гірше Шмигаля може бути тільки Віталя".
И на посошок.
Этот ̶«̶А̶з̶ ̶е̶с̶м̶ь̶ ̶ц̶а̶р̶ь̶!̶»̶ давеча ̶с̶ ̶б̶о̶д̶у̶н̶а̶?̶ додумался "постановить" ̶ц̶а̶р̶с̶к̶и̶й̶ ̶у̶к̶а̶з̶ на весь стольный град Киевъ и с барского плеча соблаговолил всем коммунальщикам, охрранникам из своей ***варты и даже работникам жека штрафовать жителей за нарушение "карантина". Странно что о дворниках забыл упомянуть
А и правда, вр, кабмин и президент Конституцией могут подтираться, почему этому нельзя?
Мы думали, что достигли дна, но тут снизу постучали.
Додано: Вів 07 кві, 2020 22:02
И за использование, за обслуживание и поверку тех весов
Мы думали, что достигли дна, но тут снизу постучали.
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