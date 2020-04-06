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У Києві з'явився новий платіж
в рахунках на оплату ЖКГ...

У Києві з'явився новий платіж в рахунках на оплату ЖКГ...
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  #<12
Повідомлення Додано: Сер 08 кві, 2020 15:18

Кузя, Невірно. На повірку - субсидія е. А ось на це незаконне вимагання - під великим сумнівом.
розділ IV, п.4.1 закону «Про комерційний облік теплової енергії та водопостачання» при відшкодуванні витрат оператора зовнішніх інженерних мереж, пов’язаних із встановленням, обслуговуванням та заміною вузлів комерційного обліку, споживачам комунальних послуг .... надаються пільги та субсидії.
Гірше Шмигаля може бути тільки Шмигаль - 2.
zloy_ukr
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Повідомлення Додано: Сер 08 кві, 2020 15:23

  Кузя написав:
  zloy_ukr написав:Интересно, как этот незаконный платеж повлияет на субсидии: на него субсидии будут распространятся?


Нет конечно же. Перечень услуг, подлежащих субсидированию, строго оговорен и поверка счетчиков там отсутствует. Для этого и выносят отдельно всякие разные услуги (типа поверка счетчиков, обслуживание магистралей, эксплуатация лифтов, ...), что бы увеличить сумму поступлений за коммуналку.

Именно так. Но, платеж за поверку счетчиков - законный, так как он подробно прописан в новом законе о жкх от 2017 года. Другое дело, что то как реализуют оплату этого платежа, изначально завышая в 3-4 раза его сумму... Например, поверку внутридомового счетчика хвп, "боксер и его команда" оценили почти в 16 тысяч гривень, что минимум в 4 раза дороже реальной стоимости. За поверку внутридомового теплосчетчика выставили сумму в 3,5 раза больше реальной.
Глядя на эти цифры,думаю что такая же ситуация с расчетами тарифа на гвс, вывоз мусора или плату за обслуживание дома.
ВСЕ изначально завышено в 3-4 раза.
Были бы у нас "органы" хотя бы как при союзе, а не как сейчас - бездельники и клоуны, этот бы "европейский мер" вместе со всеми его подельниками уже давно шили бы рукавицы в колонии или лес валили :x
Мы думали, что достигли дна, но тут снизу постучали.
EKO
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