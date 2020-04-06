У Києві з'явився новий платіж в рахунках на оплату ЖКГ...

Додано: Сер 08 кві, 2020 15:23

Кузя написав: zloy_ukr написав: Интересно, как этот незаконный платеж повлияет на субсидии: на него субсидии будут распространятся? Интересно, как этотповлияет на субсидии: на него субсидии будут распространятся?



Нет конечно же. Перечень услуг, подлежащих субсидированию, строго оговорен и поверка счетчиков там отсутствует. Для этого и выносят отдельно всякие разные услуги (типа поверка счетчиков, обслуживание магистралей, эксплуатация лифтов, ...), что бы увеличить сумму поступлений за коммуналку. Нет конечно же. Перечень услуг, подлежащих субсидированию, строго оговорен и поверка счетчиков там отсутствует. Для этого и выносят отдельно всякие разные услуги (типа поверка счетчиков, обслуживание магистралей, эксплуатация лифтов, ...), что бы увеличить сумму поступлений за коммуналку.

Именно так. Но, платеж за поверку счетчиков - законный, так как он подробно прописан в новом законе о жкх от 2017 года. Другое дело, что то как реализуют оплату этого платежа, изначально завышая в 3-4 раза его сумму... Например, поверку внутридомового счетчика хвп, "боксер и его команда" оценили почти в 16 тысяч гривень, что минимум в 4 раза дороже реальной стоимости. За поверку внутридомового теплосчетчика выставили сумму в 3,5 раза больше реальной.Глядя на эти цифры,думаю что такая же ситуация с расчетами тарифа на гвс, вывоз мусора или плату за обслуживание дома.ВСЕ изначально завышено в 3-4 раза.Были бы у нас "органы" хотя бы как при союзе, а не как сейчас - бездельники и клоуны, этот бы "европейский мер" вместе со всеми его подельниками уже давно шили бы рукавицы в колонии или лес валили