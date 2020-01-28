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Участь юросіб в обігу земель
і своєчасний референдум...

Участь юросіб в обігу земель і своєчасний референдум...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 08 кві, 2020 01:06

Участь юросіб в обігу земель і своєчасний референдум...

Пропонуємо до обговорення:
Участь юридичних осіб у обігу земель і проведення своєчасного референдуму щодо участі іноземців визначить кінцевий успіх земельної реформи та її вплив на економіку України, вважає регіональний менеджер IFC в Україні, Білорусі та Молдові Джейсон Пеллмар.

Дивися повний текст Участь юросіб в обігу земель і своєчасний референдум визначить кінцевий успіх реформи землі - IFC.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 08 кві, 2020 01:06

Главное, не уточнять чего имеется в виду под успехом реформ и какое именно влияние. Что какое-то влияние будет, никто и не сомневается.
moveton
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