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Лимони можуть зникнути з українських супермаркетів у...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 08 кві, 2020 08:02
Пропонуємо до обговорення:
Лимон може зникнути з полиць українських супермаркетів у середині квітня через закриття ринку Туреччини й можливі труднощі з постачаннями з Іспанії.
Дивися повний текст Лимони можуть зникнути з українських супермаркетів у середині квітня
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Додано: Сер 08 кві, 2020 08:02
Ну и хрен с ними.
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