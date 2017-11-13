Лимон може зникнути з полиць українських супермаркетів у середині квітня через закриття ринку Туреччини й можливі труднощі з постачаннями з Іспанії.
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Додано: Сер 08 кві, 2020 08:02
Лимони можуть зникнути з українських супермаркетів у...
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Дивися повний текст Лимони можуть зникнути з українських супермаркетів у середині квітня.
Додано: Сер 08 кві, 2020 08:59
На отсутствие лимонов можно будет списывать экономические "ляпы" например курс доллара.
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