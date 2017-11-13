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Лимони можуть зникнути з
українських супермаркетів у...

Лимони можуть зникнути з українських супермаркетів у...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 08 кві, 2020 08:02

Лимони можуть зникнути з українських супермаркетів у...

Пропонуємо до обговорення:
Лимон може зникнути з полиць українських супермаркетів у середині квітня через закриття ринку Туреччини й можливі труднощі з постачаннями з Іспанії.

Дивися повний текст Лимони можуть зникнути з українських супермаркетів у середині квітня.
R2
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Ну и хрен с ними.
avk
 
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На отсутствие лимонов можно будет списывать экономические "ляпы" например курс доллара.
sena_2008atp
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Повідомлення Додано: Сер 08 кві, 2020 09:03

о, ещё один повод для укрепления гривны :D
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