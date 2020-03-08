Оновлення системи розпізнавання обличчя в Pixel 4 і 4 XL додає в налаштування апаратів опцію "очі завжди повинні бути відкритими", яка включена за замовчуванням.
Дивися повний текст Смартфони Pixel отримали оновлення системи розпізнавання обличчя.
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 08 кві, 2020 09:51
Смартфони Pixel отримали оновлення системи розпізнавання...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Смартфони Pixel отримали оновлення системи розпізнавання обличчя.
Додано: Сер 08 кві, 2020 09:51
У меня это функция была по умолчанию выключена и по факту не особо работает. Може это пока модель на переобучится.
|