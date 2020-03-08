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Смартфони Pixel отримали оновлення
системи розпізнавання...

Смартфони Pixel отримали оновлення системи розпізнавання...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 08 кві, 2020 09:51

Смартфони Pixel отримали оновлення системи розпізнавання...

Пропонуємо до обговорення:
Оновлення системи розпізнавання обличчя в Pixel 4 і 4 XL додає в налаштування апаратів опцію "очі завжди повинні бути відкритими", яка включена за замовчуванням.

Дивися повний текст Смартфони Pixel отримали оновлення системи розпізнавання обличчя.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 08 кві, 2020 09:51

У меня это функция была по умолчанию выключена и по факту не особо работает. Може это пока модель на переобучится.
ssnet
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