В "Нафтогазі" очікують продовження падіння ціни на газ, в тому числі і для населення, як мінімум до початку літа.
Дивися повний текст Нафтогаз прогнозує падіння цін на газ для населення до літа.
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Додано: Сер 08 кві, 2020 10:01
Нафтогаз прогнозує падіння цін на газ для населення до літа
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Дивися повний текст Нафтогаз прогнозує падіння цін на газ для населення до літа.
Додано: Сер 08 кві, 2020 10:01
Летом,когда потребление газа сокращается в 100раз,грядущее подешевление очень "актуально".
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