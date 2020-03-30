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Нафтогаз прогнозує падіння цін
на газ для населення до літа

Нафтогаз прогнозує падіння цін на газ для населення до літа
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Повідомлення Додано: Сер 08 кві, 2020 10:01

Нафтогаз прогнозує падіння цін на газ для населення до літа

Пропонуємо до обговорення:
В "Нафтогазі" очікують продовження падіння ціни на газ, в тому числі і для населення, як мінімум до початку літа.

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R2
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Повідомлення Додано: Сер 08 кві, 2020 10:01

Летом,когда потребление газа сокращается в 100раз,грядущее подешевление очень "актуально".
sena_2008atp
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Это насмешка.
Igorten
 
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