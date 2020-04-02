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Держструктури закупили товари для протидії коронавірусу...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: Сер 08 кві, 2020 10:05
Пропонуємо до обговорення:
Державні структури з 20 березня по 4 квітня витратили 952 млн грн на закупівлю товарів для боротьби з коронавірусом, через ProZorro, повідомили в системі.
Дивися повний текст Держструктури закупили товари для протидії коронавірусу майже на 1 млрд грн
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Додано: Сер 08 кві, 2020 10:05
Напоминает,когда на строительство дорог выделяют миллиарды,а дорог нет.ГДЕ ЭЛЕМЕНТАРНЫЕ МАСКИ В АПТЕКАХ???
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