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Держструктури закупили товари
для протидії коронавірусу...

Держструктури закупили товари для протидії коронавірусу...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 08 кві, 2020 10:05

Держструктури закупили товари для протидії коронавірусу...

Пропонуємо до обговорення:
Державні структури з 20 березня по 4 квітня витратили 952 млн грн на закупівлю товарів для боротьби з коронавірусом, через ProZorro, повідомили в системі.

Дивися повний текст Держструктури закупили товари для протидії коронавірусу майже на 1 млрд грн.
R2
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Напоминает,когда на строительство дорог выделяют миллиарды,а дорог нет.ГДЕ ЭЛЕМЕНТАРНЫЕ МАСКИ В АПТЕКАХ???
sena_2008atp
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Тесты по 80 баксов половина которых не работает и т д.
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