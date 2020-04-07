|
|
Уряд запустить оплату "комуналки" для пенсіонерів по...
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 08 кві, 2020 10:45
Пропонуємо до обговорення:
Оплатити комунальні послуги пенсіонерам можна буде через "Укрпошту" або телефонні "гарячі лінії" банків.
Дивися повний текст Уряд запустить оплату \"комуналки\" для пенсіонерів по телефону
.
-
R2
-
- Робот новин
-
- Повідомлень: 94537
- З нами з: 14.05.04
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 132 раз.
-
- Профіль
-
-
Додано: Сер 08 кві, 2020 10:46
Новый способ для мошенников будет.
-
PUnder
-
-
- Повідомлень: 1076
- З нами з: 02.08.09
- Подякував: 25 раз.
- Подякували: 132 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|7
|326
|
Сер 08 кві, 2020 10:51
omb
|
|2
|143
|
|
|2
|99
|
П'ят 03 кві, 2020 17:38
Shall