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Уряд запустить оплату "комуналки"
для пенсіонерів по...

Уряд запустить оплату "комуналки" для пенсіонерів по...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 08 кві, 2020 10:45

Уряд запустить оплату "комуналки" для пенсіонерів по...

Пропонуємо до обговорення:
Оплатити комунальні послуги пенсіонерам можна буде через "Укрпошту" або телефонні "гарячі лінії" банків.

Дивися повний текст Уряд запустить оплату \"комуналки\" для пенсіонерів по телефону.
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