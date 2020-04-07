Оплатити комунальні послуги пенсіонерам можна буде через "Укрпошту" або телефонні "гарячі лінії" банків.
Дивися повний текст Уряд запустить оплату \"комуналки\" для пенсіонерів по телефону.
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Додано: Сер 08 кві, 2020 10:45
Уряд запустить оплату "комуналки" для пенсіонерів по...
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Дивися повний текст Уряд запустить оплату \"комуналки\" для пенсіонерів по телефону.
Додано: Сер 08 кві, 2020 16:54
Интересно какие данные??? Пароль что ли? Или они думают, что у всех айфоны???
Додано: Сер 08 кві, 2020 20:14
Не у каждого пенсионера хватит здоровья дозвониться на горячую линию банка и продиктовать 29 буквенно-цифровых символов IBAN-а по каждой службе.
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