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Іспанія хоче якомога скоріше
запровадити безумовний...

Іспанія хоче якомога скоріше запровадити безумовний...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 08 кві, 2020 12:11

Іспанія хоче якомога скоріше запровадити безумовний...

Пропонуємо до обговорення:
Як повідомляє "Європейська правда" з посиланням на агентство Bloomberg, про це оголосила міністр економіки країни Надія Кальвіньо.

Дивися повний текст Іспанія хоче якомога скоріше запровадити безумовний базовий дохід.
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Повідомлення Додано: Сер 08 кві, 2020 12:11

А Украина подготавливает народ статейками к вводу обязательной декларации доходов всех громадян страны.
p_a_l
 
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