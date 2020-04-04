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Під час карантину почастішали
випадки шахрайства з...

Під час карантину почастішали випадки шахрайства з...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 08 кві, 2020 12:42

Під час карантину почастішали випадки шахрайства з...

Пропонуємо до обговорення:
Після запровадження карантину в Україні у Національному банку зафіксували зростання кількості випадків шахрайства.

Дивися повний текст Під час карантину почастішали випадки шахрайства з картками — Нацбанк (інфографіка).
R2
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Повідомлення Додано: Сер 08 кві, 2020 12:42

Что мешает полиции пресекать и расскрывать такие преступления, наказывать мошенников, воров и всех под стражу, в колонии шить маски. Киберполиция, следователи по паркам не шастают. Задерживать тех, хто в розыске, расскрывать раннее совершенные преступления и отчитываться о проделаной работе местным общинам. Без преступности легче востановить економику и благосостояние народа
bklochok
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