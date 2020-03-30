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Кияни заборгували за
комуналку 6 млрд грн

Кияни заборгували за комуналку 6 млрд грн
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 08 кві, 2020 12:54

Кияни заборгували за комуналку 6 млрд грн

Пропонуємо до обговорення:
Про це на брифінгу заявив заступник голови КМДА Петро Пантелеєв.

Дивися повний текст Кияни заборгували за комуналку 6 млрд грн.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 08 кві, 2020 12:54

Проводить разьяснительную работу, вести учет аренды и штрафовать недобросовестных арендодателей, вывешивать списки злосных неплательщиков из числа депутатов, чиновников. Показать во дворах, куда идут деньги за придомовую територию, как ремонтируются дороги, строится Подольский мост, сменить руководство ЖКХ, где не видно позитива.
bklochok
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Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

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