Про це на брифінгу заявив заступник голови КМДА Петро Пантелеєв.
Дивися повний текст Кияни заборгували за комуналку 6 млрд грн.
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Додано: Сер 08 кві, 2020 12:54
Кияни заборгували за комуналку 6 млрд грн
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Кияни заборгували за комуналку 6 млрд грн.
Додано: Сер 08 кві, 2020 12:54
Проводить разьяснительную работу, вести учет аренды и штрафовать недобросовестных арендодателей, вывешивать списки злосных неплательщиков из числа депутатов, чиновников. Показать во дворах, куда идут деньги за придомовую територию, как ремонтируются дороги, строится Подольский мост, сменить руководство ЖКХ, где не видно позитива.
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