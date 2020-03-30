Про це на брифінгу заявив заступник голови КМДА Петро Пантелеєв.
Дивися повний текст Кияни заборгували за комуналку 6 млрд грн.
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Додано: Сер 08 кві, 2020 12:54
Кияни заборгували за комуналку 6 млрд грн
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Кияни заборгували за комуналку 6 млрд грн.
Додано: Сер 08 кві, 2020 12:54
Проводить разьяснительную работу, вести учет аренды и штрафовать недобросовестных арендодателей, вывешивать списки злосных неплательщиков из числа депутатов, чиновников. Показать во дворах, куда идут деньги за придомовую територию, как ремонтируются дороги, строится Подольский мост, сменить руководство ЖКХ, где не видно позитива.
Додано: Сер 08 кві, 2020 14:51
Re: Кияни заборгували за комуналку 6 млрд грн
Какова структура этого долга?
Неверное 80 процентов это отопление
Если сникнет парус -
Мы ударим вёслами
Додано: Сер 08 кві, 2020 15:11
А может Пантелееву с его боссом выполнить свою работу и коммунальные тарифы привести к экономически обоснованным? А не вводить новые строки в платежке, с втрое завышенным тарифом (в доказательство я лично тут на форуме вчера привел подробный расклад)
Выгнать Пантелеева и его командира, привести к норме тариф, показать на ЧТО конкретно эти деньги тратятся - глядишь и люди платить потянутся
А аферистам из кмда - ни копейки не платить
Мы думали, что достигли дна, но тут снизу постучали.
Додано: Сер 08 кві, 2020 15:21
Re: Кияни заборгували за комуналку 6 млрд грн
Не знаю, как там сейчас в Киеве, а у нас ЦО шпарят при +20 на улице почти целый день. Скидывают чуть к 14 и потом в 18 уже снова вперед. За подобное нужно сажать, а не долги подсчитывать. Пусть теперь ждут оплаты за все, что было насчитано незаконно. Власти нет и за подобный сброд голосовать больше не намерен.
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Додано: Сер 08 кві, 2020 17:21
В Киеве с 06.04 отопление жилья отключили
PS А где другой сброд взять? Уже вроде всех перебрали за 30 лет
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
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