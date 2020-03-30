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Кияни заборгували за
комуналку 6 млрд грн

Кияни заборгували за комуналку 6 млрд грн
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 08 кві, 2020 12:54

Кияни заборгували за комуналку 6 млрд грн

Пропонуємо до обговорення:
Про це на брифінгу заявив заступник голови КМДА Петро Пантелеєв.

Дивися повний текст Кияни заборгували за комуналку 6 млрд грн.
R2
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Робот новин
 
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Повідомлення Додано: Сер 08 кві, 2020 12:54

Проводить разьяснительную работу, вести учет аренды и штрафовать недобросовестных арендодателей, вывешивать списки злосных неплательщиков из числа депутатов, чиновников. Показать во дворах, куда идут деньги за придомовую територию, как ремонтируются дороги, строится Подольский мост, сменить руководство ЖКХ, где не видно позитива.
bklochok
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Повідомлення Додано: Сер 08 кві, 2020 14:51

Re: Кияни заборгували за комуналку 6 млрд грн

Какова структура этого долга?

Неверное 80 процентов это отопление
Если сникнет парус -
Мы ударим вёслами
Investor_K
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Повідомлення Додано: Сер 08 кві, 2020 15:11

  R2 написав:Пропонуємо до обговорення:
Про це на брифінгу заявив заступник голови КМДА Петро Пантелеєв.

Дивися повний текст Кияни заборгували за комуналку 6 млрд грн.

А может Пантелееву с его боссом выполнить свою работу и коммунальные тарифы привести к экономически обоснованным? А не вводить новые строки в платежке, с втрое завышенным тарифом (в доказательство я лично тут на форуме вчера привел подробный расклад) :evil:

Выгнать Пантелеева и его командира, привести к норме тариф, показать на ЧТО конкретно эти деньги тратятся - глядишь и люди платить потянутся :idea:
А аферистам из кмда - ни копейки не платить :evil:
Мы думали, что достигли дна, но тут снизу постучали.
EKO
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Повідомлення Додано: Сер 08 кві, 2020 15:21

Re: Кияни заборгували за комуналку 6 млрд грн

Не знаю, как там сейчас в Киеве, а у нас ЦО шпарят при +20 на улице почти целый день. Скидывают чуть к 14 и потом в 18 уже снова вперед. За подобное нужно сажать, а не долги подсчитывать. Пусть теперь ждут оплаты за все, что было насчитано незаконно. Власти нет и за подобный сброд голосовать больше не намерен.
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ruvex
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Повідомлення Додано: Сер 08 кві, 2020 16:35

Потрібно негайно відмінити карантин!
espanol
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Повідомлення Додано: Сер 08 кві, 2020 17:21

  ruvex написав:Не знаю, как там сейчас в Киеве, а у нас ЦО шпарят при +20 на улице почти целый день. Скидывают чуть к 14 и потом в 18 уже снова вперед. За подобное нужно сажать, а не долги подсчитывать. Пусть теперь ждут оплаты за все, что было насчитано незаконно. Власти нет и за подобный сброд голосовать больше не намерен.

В Киеве с 06.04 отопление жилья отключили
PS А где другой сброд взять? Уже вроде всех перебрали за 30 лет
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
shapo
 
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Повідомлення Додано: Сер 08 кві, 2020 21:10

  shapo написав:
  ruvex написав:Не знаю, как там сейчас в Киеве, а у нас ЦО шпарят при +20 на улице почти целый день. Скидывают чуть к 14 и потом в 18 уже снова вперед. За подобное нужно сажать, а не долги подсчитывать. Пусть теперь ждут оплаты за все, что было насчитано незаконно. Власти нет и за подобный сброд голосовать больше не намерен.

В Киеве с 06.04 отопление жилья отключили
PS А где другой сброд взять? Уже вроде всех перебрали за 30 лет

Тут не поспоришь.
Но принимая участие в этом театре абсурда, чувствуешь себя неадекватно.
Black Jack - White Business
[*] ПРОМО-КОД Бонус от Минфина: 7O66XX3 гарантированно получите +50 грн. [*] А-БАНК https://a-bank.com.ua/t?a=5M2WQ2MZ5OX0 +50 грн.
ruvex
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Повідомлення Додано: Сер 08 кві, 2020 22:45

У меня долг по холодной воде 170грн и по горячей 3500, за то что они не обработали документы по регистрации новых счетчиков уже 4й месяц.... Я платить не собираюсь, они не обрабатывают... вот и долг
civ
 
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Повідомлення Додано: Сер 08 кві, 2020 23:48

это писец - они присылают за отопление счета больше чем по нормам (т.е когда нет домового счётчика)
я ещё могу это понять в прошлом году...
но как такое может быть в этом когда скидки и практически всю зиму плюсовая температура?
за март насчитали 2000 грн? они нормальные?
может просто не платить пока карантин?
ТАСя (UAH 19%), cib(EUR 4%)
uaprofi
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