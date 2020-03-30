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Кияни заборгували за комуналку 6 млрд грн
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 09 кві, 2020 07:49
shapo написав:
PS А где другой сброд взять? Уже вроде всех перебрали за 30 лет
Как где, он подрастает. Глядя на новые лица, надежды никакой.
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Попаданец
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Додано: Чет 09 кві, 2020 08:29
Попаданец написав:
Как где, он подрастает. Глядя на новые лица, надежды никакой.
То есть в СССР люди были лучше?
Только когда плывешь против течения, понимаешь, чего стоит свободное мнение...
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