|
|
|
Кияни заборгували за комуналку 6 млрд грн
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 09 кві, 2020 07:49
shapo написав:
PS А где другой сброд взять? Уже вроде всех перебрали за 30 лет
Как где, он подрастает. Глядя на новые лица, надежды никакой.
-
Попаданец
-
-
- Повідомлень: 902
- З нами з: 03.01.16
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 157 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 09 кві, 2020 08:29
Попаданец написав:
Как где, он подрастает. Глядя на новые лица, надежды никакой.
То есть в СССР люди были лучше?
Только когда плывешь против течения, понимаешь, чего стоит свободное мнение...
-
hno3
-
-
- Повідомлень: 1703
- З нами з: 21.10.09
- Подякував: 109 раз.
- Подякували: 112 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 09 кві, 2020 09:34
Попаданец написав: shapo написав:
PS А где другой сброд взять? Уже вроде всех перебрали за 30 лет
Как где, он подрастает. Глядя на новые лица, надежды никакой.
Ну да -- отрицательная селекция -- она такая...
-
_hunter
-
-
- Повідомлень: 2020
- З нами з: 22.03.15
- Подякував: 11 раз.
- Подякували: 199 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 09 кві, 2020 09:39
hno3 написав: Попаданец написав:
Как где, он подрастает. Глядя на новые лица, надежды никакой.
То есть в СССР люди были лучше?
Однакові - але працював правильний відбір - оте , що називають соціальний ліфт . У нас практично немає - і невідомо , коли реально буде ... Кастова система - і все ... Не вибирають кращих - вибирають тих , що підходять ...
-
Puente
-
-
- Повідомлень: 2898
- З нами з: 12.08.09
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 347 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 09 кві, 2020 10:13
Puente написав: hno3 написав: Попаданец написав:
Как где, он подрастает. Глядя на новые лица, надежды никакой.
То есть в СССР люди были лучше?
Однакові - але працював правильний відбір - оте , що називають соціальний ліфт . У нас практично немає - і невідомо , коли реально буде ... Кастова система - і все ... Не вибирають кращих - вибирають тих , що підходять ...
Тут нужно уточнить: имеется в виду "совок до WWII" или "совок после WWII". Именно после нее начала работать отрицательная селекция. Развал совка тенденции усугубил.
-
_hunter
-
-
- Повідомлень: 2020
- З нами з: 22.03.15
- Подякував: 11 раз.
- Подякували: 199 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|3
|301
|
Суб 04 кві, 2020 18:21
p_a_l
|
|1
|88
|
|
|4
|322
|
|