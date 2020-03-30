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Кияни заборгували за
комуналку 6 млрд грн

Кияни заборгували за комуналку 6 млрд грн
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Чет 09 кві, 2020 07:49

  shapo написав:PS А где другой сброд взять? Уже вроде всех перебрали за 30 лет

Как где, он подрастает. Глядя на новые лица, надежды никакой.
Попаданец
 
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Повідомлення Додано: Чет 09 кві, 2020 08:29

  Попаданец написав:Как где, он подрастает. Глядя на новые лица, надежды никакой.


То есть в СССР люди были лучше?
Только когда плывешь против течения, понимаешь, чего стоит свободное мнение...
hno3
 
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Повідомлення Додано: Чет 09 кві, 2020 09:34

  Попаданец написав:
  shapo написав:PS А где другой сброд взять? Уже вроде всех перебрали за 30 лет

Как где, он подрастает. Глядя на новые лица, надежды никакой.

Ну да -- отрицательная селекция -- она такая...
_hunter
 
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Повідомлення Додано: Чет 09 кві, 2020 09:39

  hno3 написав:
  Попаданец написав:Как где, он подрастает. Глядя на новые лица, надежды никакой.


То есть в СССР люди были лучше?


Однакові - але працював правильний відбір - оте , що називають соціальний ліфт . У нас практично немає - і невідомо , коли реально буде ... Кастова система - і все ... Не вибирають кращих - вибирають тих , що підходять ...
Puente
 
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Повідомлення Додано: Чет 09 кві, 2020 10:13

  Puente написав:
  hno3 написав:
  Попаданец написав:Как где, он подрастает. Глядя на новые лица, надежды никакой.


То есть в СССР люди были лучше?


Однакові - але працював правильний відбір - оте , що називають соціальний ліфт . У нас практично немає - і невідомо , коли реально буде ... Кастова система - і все ... Не вибирають кращих - вибирають тих , що підходять ...

Тут нужно уточнить: имеется в виду "совок до WWII" или "совок после WWII". Именно после нее начала работать отрицательная селекция. Развал совка тенденции усугубил.
_hunter
 
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Повідомлення Додано: П'ят 10 кві, 2020 01:32

espanol
100% Последствия карантина будут хуже последствий этого короноОРВИ.
civ
 
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