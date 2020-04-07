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Forex в Україні - Технічний аналіз курсів валют Форекс
Прогноз курсу долара і євро, обмін валют, технічний аналіз EUR/USD на ринку Форекс
Додано: Сер 08 кві, 2020 13:18
Прогноз курса валют и факторы, которые на него влияют
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Где их можно найти. Когда наконец-таки получим транш от МВФ?
Как мировой кризис из-за пандемии отразиться на Украине. Какие 3 основных шага могли бы "смягчить" удар для нашей страны?
Более детально:
|