Где их можно найти. Когда наконец-таки получим транш от МВФ?
Как мировой кризис из-за пандемии отразиться на Украине. Какие 3 основных шага могли бы "смягчить" удар для нашей страны?
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 08 кві, 2020 13:18
Прогноз курса валют и факторы, которые на него влияют
Почему МВФ выдвигает все новые и новые требования к Украине?
Где их можно найти. Когда наконец-таки получим транш от МВФ?
Как мировой кризис из-за пандемии отразиться на Украине. Какие 3 основных шага могли бы "смягчить" удар для нашей страны?
Более детально:
Додано: Нед 24 тра, 2020 14:40
Re: Прогноз курса валют и факторы, которые на него влияют
Справа в тому, що економіка США вже давно не може «абсорбувати» тої кількості доларів, яку емітує ФРС. Протягом сьогочасної «кризи» ФРС «надрукувала» не менше 8 трлн дол.. Ця маса грошей може створити неймовірну інфляцію в США як тільки швидкість обертання грошей в економіці штатів та світовій економіці почне наближатися до звичайної. Перед виборами Трампу цього абсолютно не треба. Більше того, у всьому світі друзі Вашингтону тримають зароблене-нацарьоване-вкрадене у доларах і девальвація цієї валюти викличе значне напруження і незадоволення у всьому світі. Тому, частина цих лишніх грошей піде у вартість акцій, частина у ціну нафти (тим більше, це зараз дуже важливо Трампу, щоб допомогти своїм друзям в країні та присадити Китай). Щось абсорбується в процесі скидання трежурок Піднебесною на 1 трлн. Але, все одно, цього замало. Тому долари, як і після попередніх емісій, підуть за кордон (швидше, вже пішли). Саме тому зараз індійські компанії можуть залучати за день кілька млрд., саме тому Єгипет на днях продав боргу на 5 млрд (при попиті в 22 млрд!!!!!!!). Ці гроші підуть і у вигляді «допомоги в боротьбі з корона вірусом», позиками ВСІМ кому треба, включаючи нас і решта буркінафасо з аргентинами.
Отже, крім того, що гривня поки виграє емісійну битву у доларів-євро, пошук забезпечення для цих лишніх доларів приведе їх в наші борги-пшеницю-землю-залізницю з портами, що створить надлишок пропозиції валюти тут і додатково зміцнить грн..
Очевидно, що ні про 25, а тим більше про 23, мова не йде, але… Так, все буде залежати від МВФ. Але МВФ залежить від Вашингтону, а теперішньому Вашингтону треба розкрутити «справу Байдена». А чи схочуть її в Києві розкручувати задурно?
Нафтогаз має цього року ще сплатити близько 39 млрд грн дивідендів. До кінця травня сума оплати мала бути 6-8 млрд. От під цю виплату Нафтогаз і продавав, але продавати йому ще більше 1 млрд. На рахунках там вистачає, адже, крім компенсації біля 3 млрд від Газпрому, Нафтогаз ще й отримав оплату транзиту за 2020 рік (65 млрд куб по 32 дол) біля 2,1 млрд уо...
ПДВ цього місяця не буде, податківці всю компенсацію відправили на перевірку, а це плюс місяць часу. Цьогомісячна компенсація (і то підозрюю не всім) піде десь ближче до середини червня. Відверто схематозна притримається, відчуваю, "до вияснення" (не даремно ж "старі кадри" вертаються у фіскальні органи), треба буде поділитися трішки, щоб отримати... Червневі чекає той же механізм, поки схеми не довибудуються...
Також, найвагомішого чиннику девальвації грн – емісії поки немає і найближчим часом не передбачається. Банки поки купують ОВДП зовсім не на кошти рефінансу від НБУ.
Події з курсом з середи спровоковані НБУ, який вигріб в один день (вівторок) 158 млн з МБ.З іншої сторони, станом на зараз чистий продаж НБУ з початку року становить всього 135 млн, що є дуже не погано в світлі найближчих зовнішніх виплат і процесі перемовин з МВФ. Масла у вогонь підлив і Сіті. Завтра вплив буде мати і вихідний понеділок в США, але у вівторок Мінфін планує чергове серйозне розміщення грн ОВДП, що зробить нацвалюту дефіцитною, враховуючи відсутність відшкодування ПДВ і близький час виплат зп підприємствами всіх форм власності. Це не мало б пустити грн далеко на північ, а може, й спровокує розворот вже з середи і повторну спробу опуститися під 26,5 на МБ.
Вихід з карантину спричиняє збільшення оборотів як на МБ так і на готівковому ринку, що ускладнює "нервові тонкоринкові стрибки Рижика" та зближує ринки...
Вчора в палітру актуальних чинників, які впливають на курс, можливо, додався ще один – в Києві "покінчив життя самогубством" один з основних фігурантів справи позики в Китаю 3 млрд уо під зерно. Тоді Китай більшості зерна так і не побачив. Дивним чином, трохи раніше проскакувала інформація про переоблік і значну нестачу зерна в держазапасах. Не можу стверджувати точно, але пригадую, що з Китаєм є не закрита історія з свопом на тих таки 3 млрд уо...
Після входу Піднебесної в дорожнобудівельний бізнес країни, та купівлі "Мотор Січі" і ПФТС, це може означати про серйозні плани входу в економіку України і, на відміну від США чи ЄС, їм не треба виходити з карантину, а, при дешевій нафті, коштів вивільнилося не мало...
Спроба повернути свої 6 (та нехай навіть 3) млрд уо, навіть зерном, серйозно нашкодить "Слугам" і друзям оманських офшорів... А додаткові інвестиції в нещасних 10 млрд до кінця року...
Треба спостерігати...
Психологічна зрілість - це усвідомлення того, скільки всього в світі абсолютно не потребує твоєї думки чи коментарів.
Додано: Нед 31 тра, 2020 11:42
Re: Прогноз курса валют и факторы, которые на него влияют
Щодо оптимального кошика на даний час, з метою мінімізації втрат та страшилок про "крах долара", катастрофічні девальвації валют через емісію. Трохи думок.
Якщо говорити про ситуацію з крос курсами, то треба розуміти, що валюти є різні. Є ВКВ (при чому різної значимості, адже не всі ВКВ в однаковій мірі і рівних співвідношеннях використовуються світовою економікою) серед яких є своя каста валют-схованок від ризиків; є сировинні валюти (і вони також суттєво відрізняються: канадський чи австралійський долар буде вести себе значно по іншому ніж песо, в’єтнамський донг чи азербайджанський манат), є валюти, які знаходяться між цими категоріями як от російський рубель, який фактично випав з переліку ВКВ, чи китайський юань, який пробує входити у найвищий клуб; є решта маргінальних валют; є валюти державні а є валюти наддержавних квазіутворень.
Емітують валюти зараз практично всі вагомі економіки світу, адже вони зупинилися чи призупинилися і утворилися тимчасові дири в бюджетах та зменшилася швидкість обертання грошей. Тому, перш за все, треба глянути відсоткову долю конкретної емісії до вже існуючої грошової маси чи до об’єму річного ВВП, а тоді вже дивитися решту чинників.
Серед ВКВ найбільше надрукували США і їх валюта мала б всі шанси стати найдешевшою, але це не вигідно Вашингтону через величезний зовнішній борг. Як тільки долар стане дешевіти, він (борг) втратить свою привабливість і стане не таким цікавим і вигідним вкладенням, ще дві дрібніші причину я недавно описував. Євро також не зможе сильно подешевшати через те, що далеко не всім країнам ЄС цікаве дешеве євро (якось я у гілці ЛОБа це дуже детально описував), крім того, євро є дешевою валютою через низькі чи від’ємні ставки і коли настає час інвестувати і розвиватися, євро починає користуватися попитом, що піднімає його ціну. Зараз доля євро не визначена через загострення фундаментальних протиріч і проблем в ЄС. Японська єна чи швейцарський франк є валютами-схованками і коли є високі ризики чи погіршення світової ситуації (як зараз) вони ростуть більше інших.
В умовах перезапуску світових економік і росту споживання нафти, феруму і інших сировин, їх ціна виросте, що потягне за собою сировинні валюти і їм буде важко девальвувати на основі емісії чи валютних воєн.
Решта зачухані емерджени, враховуючи і нашу грн. будуть дуже сильно залежними від того, на скільки товари економік, які вони обслуговують, випустять на зовнішні ринки. Тобто, на скільки їх економікам дадуть повторно «глобалізуватися».
Але, оскільки Україна є ареною одного з активних міжнародних протистоянь, у нас ще багато чого буде залежати від прихильності і участі двох «добрих» сторін з трьох учасників протистояння, та розвитку відносин між Берліном і Москвою.
Виходячи з усього вище описаного, я не чекаю якихось кардинальних змін крос курсів світових валютних пар через емісії. Через це і по грн. завжди підкреслюю, що чиста емісія, без врахування інших вагомих чинників – це не привід для девальвації.
Більше того, більшості країн світу, навіть Китаю, для того, щоб купити щось цінне (особливо технології) потрібні долари США. Тому, жодна країна з топ 20 чи навіть топ 50 не зацікавлена в серйозному погіршенні ситуації чи в якихось серйозних війнах в будь якій сфері. Коли я описував природу сучасних криз, я писав, що справжня війна (а сучасні війни це далеко не військові дії) не вигідні жодному багатію-впливовій особі на землі, адже вона принесе втрат в рази більше ніж виграшу.
Якщо ж мова йде про диверсифікацію портфелю для мінімізації втрат, то тут все залежить від ваших можливостей і мобільності. Адже є досить стійкі екзотичні ВКВ чи перспективні сировинні, але вони мало ходові на наших теренах і це зменшує їх цінність в моменти необхідності швидко конвертувати.
З такими речами як швейцарський франк чи золото на максимумах чи дуже високих рівнях треба бути обережним. Євро залишається в зоні серйозних ризиків. В даному випадку, можливо, є зміст глянути на мало обговорювані валюти як от польський злотий, який досить прив’язаний до євро, але у випадку серйозних траблів в ЄС може сильно виграти, чи фунт або канадський долар.
П.С. все написане при умові збереження хоча б сьогоднішньої політико-економічної ситуації в світі. У випадку, якщо протистояння США – Китай – Іран – Росія (Німеччина), Росія – США – Саудівська Аравія – Ізраїль, Китай – США – Росія з активним підключенням Туреччини до мінімум двох, розвалять весь чинний світо устрій (а передумови уже є), то все буде зовсім по іншому…
Психологічна зрілість - це усвідомлення того, скільки всього в світі абсолютно не потребує твоєї думки чи коментарів.
Додано: Нед 31 тра, 2020 12:50
Re: Прогноз курса валют и факторы, которые на него влияют
Щодо майбутнього курсу і чинників, яких ще не описував, чи не описував детально пару слів. Правда, спочатку нагадаю про детально описаний політичний. Місцеві вибори їм треба буде виграти і вони все зроблять для цього. Чому і як саме це вплине на курс, я вже описував. Не думаю, що Коломойському вистачить гонінь на Порошенка. Він захоче серйозних дивідендів від затіяного. Не просто ж так всі ці історії з Жеваго, Бахматюком. Не просто так замочили Давиденка (писав про нестачі в зерновому держфонді, але є ще нестача державних земель тисячами гектарів). Тепер до іншого. Не пам’ятаю точно і не буду шукати, але в портфелі нерезидентів з «нерезидентами» є понад 50 млрд грн. 3-4-5-ти річок. Крім того, є, здається, біля 1 млрд валютних. Сумніваюся, що їх хтось буде зливати. Який фактичний зміст це робити? Але виводити того, що ще виведуть : 20-30 млрд., а саме таку суму злиє Нафтогаз і має звідки (також уже писав).
У звязку з величезними інтересами в будівництві депутатів ВР від "Слуг", про що раніше писав (при чому, навіть ті, хто мав юридичний бізнес до того, вже зараз мають долю в якомусь будівельному, так чи інакше), вони запровадили незрозуміле і не потрібне розформування ДАБІ на ТРИ різні структури з нечітко прописаними функціями, чим практично, заблокували процес контролю незаконного будівництва зараз. Більше того, кабмін пробує протиснути рішення про те, щоб жодний контроль над будівництвом в процесі не відбувався, а вже тільки на етапі введення в експлуатацію. Це означає, що ті тисячі незаконного будівництва, які вже розпочалися по всій країні шляхом отримання різними далеко не законними шляхами дозволів на будівництво до вступу в дію нових будівельних норм 2018 і 2019 років, можуть тривати, ніхто вже їх не оскаржить і не зупинить. А потім, коли добудують, якось то все здадуть в експлуатацію... Вводять тихо додаткові мита в розмірі 18% на імпортний ПЕ та ПВХ, "захищаючи національного виробника" з орбіти олігарха Коломойського, при тому, що цей напівтруп з технологіями минулого століття не виробляє тих марок сировини, які потрібні і імпортуються для тих таки вікон, труб і тд...
Але для курсу це плюс. Будівництво іде шляхом часткового злиття валютних заначок, нацарьованих в попередні роки. При чому, зливають на все, а валютна складова навіть в імпортованих будматеріалах значно менша всього цінника... Ну а по ПВХ і ПЕ, при умові обсягів будівництва і використання склопакетів та полімерних водяних, каналізаційних труб - це наповнення...Крім того, будівництво – це й легалізація серйозних сум (писав ще минулого-поза минулого року про це). Я вже не раз писав, що і «нерезиденти» в ОВДП – це в першу чергу, легалізація, а вже потім, якщо вийде, заробіток. Тому й продають з любим виправданим дисконтом.
Ще про легалізацію, адже красти як колись уже не виходить і не вийде, тому треба легалізувати, щоб тратити чи в щось вкласти - нульові декларації. Не просто так їх згадали. Це приціл на середню ланку корупціонерів (митники, судді, менти, держслужбовці), адже накрали вони достатньо, а все йде до того, що під тиском цивілізованого світу, реалізувати це вони не зможуть легально. Тому й будують скажено. Але туди все не вміститься. Олігархи, великий і середній бізнес підтвердить свої витрати, звичайних людей рухати не будуть – руки не дійдуть та й ресурсу не вистачить і дракони ти перед виборами не будуть.. А середняк, включаючи і десятки і сотні куплених квартир в одні руки, зачеплять (не просто так ж зараз домовляються про відсоток, бо порахували, що 5% забагато). А це таки б мало загнати серйозні суми і в ОВДП і в бюджет і на депозити. І тут логічно виглядає ще зменшити відсоткову ставку і проценти по депозиту на 2-3%. Тоді банкам ще вигідніше буде вкластися в ОВДП, навіть без рефінансу, навіть під 9%.
Щодо платіжного балансу, нагадаю про серйозний кусок минулорічного імпорту – інвестиції у відновлювану енергетику (кілька млрд. уо, колись писав точно, шукати не буду). Їх більше не буде в тих розмірах, Ахметов і так попав. Він вклав серйозні гроші і саме такі тарифи,як зараз, гарантували швидко «відбити». Але все пішло не так, ціна електроенергії у світі падає, впали і енергоносії, зробивши значно рентабельнішою класичну енергетику. Загальна ціна на електроенергію через його «зелені тарифи» стала загрозою металургії, хімії і спокою електорату…
Через це, підозрюю, ні ОВДП, ні дефіцит бюджету, ні, тим більше, виважена, нехай поки що, емісія не вплине на курс. Безперечно, все це треба аналізувати.
Психологічна зрілість - це усвідомлення того, скільки всього в світі абсолютно не потребує твоєї думки чи коментарів.
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