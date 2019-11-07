Прогноз курса валют и факторы, которые на него влияют

Додано: Нед 24 тра, 2020 14:40

Справа в тому, що економіка США вже давно не може «абсорбувати» тої кількості доларів, яку емітує ФРС. Протягом сьогочасної «кризи» ФРС «надрукувала» не менше 8 трлн дол.. Ця маса грошей може створити неймовірну інфляцію в США як тільки швидкість обертання грошей в економіці штатів та світовій економіці почне наближатися до звичайної. Перед виборами Трампу цього абсолютно не треба. Більше того, у всьому світі друзі Вашингтону тримають зароблене-нацарьоване-вкрадене у доларах і девальвація цієї валюти викличе значне напруження і незадоволення у всьому світі. Тому, частина цих лишніх грошей піде у вартість акцій, частина у ціну нафти (тим більше, це зараз дуже важливо Трампу, щоб допомогти своїм друзям в країні та присадити Китай). Щось абсорбується в процесі скидання трежурок Піднебесною на 1 трлн. Але, все одно, цього замало. Тому долари, як і після попередніх емісій, підуть за кордон (швидше, вже пішли). Саме тому зараз індійські компанії можуть залучати за день кілька млрд., саме тому Єгипет на днях продав боргу на 5 млрд (при попиті в 22 млрд!!!!!!!). Ці гроші підуть і у вигляді «допомоги в боротьбі з корона вірусом», позиками ВСІМ кому треба, включаючи нас і решта буркінафасо з аргентинами.

Отже, крім того, що гривня поки виграє емісійну битву у доларів-євро, пошук забезпечення для цих лишніх доларів приведе їх в наші борги-пшеницю-землю-залізницю з портами, що створить надлишок пропозиції валюти тут і додатково зміцнить грн..

Очевидно, що ні про 25, а тим більше про 23, мова не йде, але… Так, все буде залежати від МВФ. Але МВФ залежить від Вашингтону, а теперішньому Вашингтону треба розкрутити «справу Байдена». А чи схочуть її в Києві розкручувати задурно?



Нафтогаз має цього року ще сплатити близько 39 млрд грн дивідендів. До кінця травня сума оплати мала бути 6-8 млрд. От під цю виплату Нафтогаз і продавав, але продавати йому ще більше 1 млрд. На рахунках там вистачає, адже, крім компенсації біля 3 млрд від Газпрому, Нафтогаз ще й отримав оплату транзиту за 2020 рік (65 млрд куб по 32 дол) біля 2,1 млрд уо...

ПДВ цього місяця не буде, податківці всю компенсацію відправили на перевірку, а це плюс місяць часу. Цьогомісячна компенсація (і то підозрюю не всім) піде десь ближче до середини червня. Відверто схематозна притримається, відчуваю, "до вияснення" (не даремно ж "старі кадри" вертаються у фіскальні органи), треба буде поділитися трішки, щоб отримати... Червневі чекає той же механізм, поки схеми не довибудуються...



Також, найвагомішого чиннику девальвації грн – емісії поки немає і найближчим часом не передбачається. Банки поки купують ОВДП зовсім не на кошти рефінансу від НБУ.

Події з курсом з середи спровоковані НБУ, який вигріб в один день (вівторок) 158 млн з МБ.З іншої сторони, станом на зараз чистий продаж НБУ з початку року становить всього 135 млн, що є дуже не погано в світлі найближчих зовнішніх виплат і процесі перемовин з МВФ. Масла у вогонь підлив і Сіті. Завтра вплив буде мати і вихідний понеділок в США, але у вівторок Мінфін планує чергове серйозне розміщення грн ОВДП, що зробить нацвалюту дефіцитною, враховуючи відсутність відшкодування ПДВ і близький час виплат зп підприємствами всіх форм власності. Це не мало б пустити грн далеко на північ, а може, й спровокує розворот вже з середи і повторну спробу опуститися під 26,5 на МБ.

Вихід з карантину спричиняє збільшення оборотів як на МБ так і на готівковому ринку, що ускладнює "нервові тонкоринкові стрибки Рижика" та зближує ринки...



Вчора в палітру актуальних чинників, які впливають на курс, можливо, додався ще один – в Києві "покінчив життя самогубством" один з основних фігурантів справи позики в Китаю 3 млрд уо під зерно. Тоді Китай більшості зерна так і не побачив. Дивним чином, трохи раніше проскакувала інформація про переоблік і значну нестачу зерна в держазапасах. Не можу стверджувати точно, але пригадую, що з Китаєм є не закрита історія з свопом на тих таки 3 млрд уо...

Після входу Піднебесної в дорожнобудівельний бізнес країни, та купівлі "Мотор Січі" і ПФТС, це може означати про серйозні плани входу в економіку України і, на відміну від США чи ЄС, їм не треба виходити з карантину, а, при дешевій нафті, коштів вивільнилося не мало...

Спроба повернути свої 6 (та нехай навіть 3) млрд уо, навіть зерном, серйозно нашкодить "Слугам" і друзям оманських офшорів... А додаткові інвестиції в нещасних 10 млрд до кінця року...

Треба спостерігати...

Психологічна зрілість - це усвідомлення того, скільки всього в світі абсолютно не потребує твоєї думки чи коментарів.