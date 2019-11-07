Где их можно найти. Когда наконец-таки получим транш от МВФ?
Как мировой кризис из-за пандемии отразиться на Украине. Какие 3 основных шага могли бы "смягчить" удар для нашей страны?
Более детально:
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 08 кві, 2020 13:18
Прогноз курса валют и факторы, которые на него влияют
Почему МВФ выдвигает все новые и новые требования к Украине?
Где их можно найти. Когда наконец-таки получим транш от МВФ?
Как мировой кризис из-за пандемии отразиться на Украине. Какие 3 основных шага могли бы "смягчить" удар для нашей страны?
Более детально:
Додано: Нед 24 тра, 2020 14:40
Re: Прогноз курса валют и факторы, которые на него влияют
Справа в тому, що економіка США вже давно не може «абсорбувати» тої кількості доларів, яку емітує ФРС. Протягом сьогочасної «кризи» ФРС «надрукувала» не менше 8 трлн дол.. Ця маса грошей може створити неймовірну інфляцію в США як тільки швидкість обертання грошей в економіці штатів та світовій економіці почне наближатися до звичайної. Перед виборами Трампу цього абсолютно не треба. Більше того, у всьому світі друзі Вашингтону тримають зароблене-нацарьоване-вкрадене у доларах і девальвація цієї валюти викличе значне напруження і незадоволення у всьому світі. Тому, частина цих лишніх грошей піде у вартість акцій, частина у ціну нафти (тим більше, це зараз дуже важливо Трампу, щоб допомогти своїм друзям в країні та присадити Китай). Щось абсорбується в процесі скидання трежурок Піднебесною на 1 трлн. Але, все одно, цього замало. Тому долари, як і після попередніх емісій, підуть за кордон (швидше, вже пішли). Саме тому зараз індійські компанії можуть залучати за день кілька млрд., саме тому Єгипет на днях продав боргу на 5 млрд (при попиті в 22 млрд!!!!!!!). Ці гроші підуть і у вигляді «допомоги в боротьбі з корона вірусом», позиками ВСІМ кому треба, включаючи нас і решта буркінафасо з аргентинами.
Отже, крім того, що гривня поки виграє емісійну битву у доларів-євро, пошук забезпечення для цих лишніх доларів приведе їх в наші борги-пшеницю-землю-залізницю з портами, що створить надлишок пропозиції валюти тут і додатково зміцнить грн..
Очевидно, що ні про 25, а тим більше про 23, мова не йде, але… Так, все буде залежати від МВФ. Але МВФ залежить від Вашингтону, а теперішньому Вашингтону треба розкрутити «справу Байдена». А чи схочуть її в Києві розкручувати задурно?
Нафтогаз має цього року ще сплатити близько 39 млрд грн дивідендів. До кінця травня сума оплати мала бути 6-8 млрд. От під цю виплату Нафтогаз і продавав, але продавати йому ще більше 1 млрд. На рахунках там вистачає, адже, крім компенсації біля 3 млрд від Газпрому, Нафтогаз ще й отримав оплату транзиту за 2020 рік (65 млрд куб по 32 дол) біля 2,1 млрд уо...
ПДВ цього місяця не буде, податківці всю компенсацію відправили на перевірку, а це плюс місяць часу. Цьогомісячна компенсація (і то підозрюю не всім) піде десь ближче до середини червня. Відверто схематозна притримається, відчуваю, "до вияснення" (не даремно ж "старі кадри" вертаються у фіскальні органи), треба буде поділитися трішки, щоб отримати... Червневі чекає той же механізм, поки схеми не довибудуються...
Також, найвагомішого чиннику девальвації грн – емісії поки немає і найближчим часом не передбачається. Банки поки купують ОВДП зовсім не на кошти рефінансу від НБУ.
Події з курсом з середи спровоковані НБУ, який вигріб в один день (вівторок) 158 млн з МБ.З іншої сторони, станом на зараз чистий продаж НБУ з початку року становить всього 135 млн, що є дуже не погано в світлі найближчих зовнішніх виплат і процесі перемовин з МВФ. Масла у вогонь підлив і Сіті. Завтра вплив буде мати і вихідний понеділок в США, але у вівторок Мінфін планує чергове серйозне розміщення грн ОВДП, що зробить нацвалюту дефіцитною, враховуючи відсутність відшкодування ПДВ і близький час виплат зп підприємствами всіх форм власності. Це не мало б пустити грн далеко на північ, а може, й спровокує розворот вже з середи і повторну спробу опуститися під 26,5 на МБ.
Вихід з карантину спричиняє збільшення оборотів як на МБ так і на готівковому ринку, що ускладнює "нервові тонкоринкові стрибки Рижика" та зближує ринки...
Вчора в палітру актуальних чинників, які впливають на курс, можливо, додався ще один – в Києві "покінчив життя самогубством" один з основних фігурантів справи позики в Китаю 3 млрд уо під зерно. Тоді Китай більшості зерна так і не побачив. Дивним чином, трохи раніше проскакувала інформація про переоблік і значну нестачу зерна в держазапасах. Не можу стверджувати точно, але пригадую, що з Китаєм є не закрита історія з свопом на тих таки 3 млрд уо...
Після входу Піднебесної в дорожнобудівельний бізнес країни, та купівлі "Мотор Січі" і ПФТС, це може означати про серйозні плани входу в економіку України і, на відміну від США чи ЄС, їм не треба виходити з карантину, а, при дешевій нафті, коштів вивільнилося не мало...
Спроба повернути свої 6 (та нехай навіть 3) млрд уо, навіть зерном, серйозно нашкодить "Слугам" і друзям оманських офшорів... А додаткові інвестиції в нещасних 10 млрд до кінця року...
Треба спостерігати...
Психологічна зрілість - це усвідомлення того, скільки всього в світі абсолютно не потребує твоєї думки чи коментарів.
Додано: Нед 31 тра, 2020 11:42
Re: Прогноз курса валют и факторы, которые на него влияют
Щодо оптимального кошика на даний час, з метою мінімізації втрат та страшилок про "крах долара", катастрофічні девальвації валют через емісію. Трохи думок.
Якщо говорити про ситуацію з крос курсами, то треба розуміти, що валюти є різні. Є ВКВ (при чому різної значимості, адже не всі ВКВ в однаковій мірі і рівних співвідношеннях використовуються світовою економікою) серед яких є своя каста валют-схованок від ризиків; є сировинні валюти (і вони також суттєво відрізняються: канадський чи австралійський долар буде вести себе значно по іншому ніж песо, в’єтнамський донг чи азербайджанський манат), є валюти, які знаходяться між цими категоріями як от російський рубель, який фактично випав з переліку ВКВ, чи китайський юань, який пробує входити у найвищий клуб; є решта маргінальних валют; є валюти державні а є валюти наддержавних квазіутворень.
Емітують валюти зараз практично всі вагомі економіки світу, адже вони зупинилися чи призупинилися і утворилися тимчасові дири в бюджетах та зменшилася швидкість обертання грошей. Тому, перш за все, треба глянути відсоткову долю конкретної емісії до вже існуючої грошової маси чи до об’єму річного ВВП, а тоді вже дивитися решту чинників.
Серед ВКВ найбільше надрукували США і їх валюта мала б всі шанси стати найдешевшою, але це не вигідно Вашингтону через величезний зовнішній борг. Як тільки долар стане дешевіти, він (борг) втратить свою привабливість і стане не таким цікавим і вигідним вкладенням, ще дві дрібніші причину я недавно описував. Євро також не зможе сильно подешевшати через те, що далеко не всім країнам ЄС цікаве дешеве євро (якось я у гілці ЛОБа це дуже детально описував), крім того, євро є дешевою валютою через низькі чи від’ємні ставки і коли настає час інвестувати і розвиватися, євро починає користуватися попитом, що піднімає його ціну. Зараз доля євро не визначена через загострення фундаментальних протиріч і проблем в ЄС. Японська єна чи швейцарський франк є валютами-схованками і коли є високі ризики чи погіршення світової ситуації (як зараз) вони ростуть більше інших.
В умовах перезапуску світових економік і росту споживання нафти, феруму і інших сировин, їх ціна виросте, що потягне за собою сировинні валюти і їм буде важко девальвувати на основі емісії чи валютних воєн.
Решта зачухані емерджени, враховуючи і нашу грн. будуть дуже сильно залежними від того, на скільки товари економік, які вони обслуговують, випустять на зовнішні ринки. Тобто, на скільки їх економікам дадуть повторно «глобалізуватися».
Але, оскільки Україна є ареною одного з активних міжнародних протистоянь, у нас ще багато чого буде залежати від прихильності і участі двох «добрих» сторін з трьох учасників протистояння, та розвитку відносин між Берліном і Москвою.
Виходячи з усього вище описаного, я не чекаю якихось кардинальних змін крос курсів світових валютних пар через емісії. Через це і по грн. завжди підкреслюю, що чиста емісія, без врахування інших вагомих чинників – це не привід для девальвації.
Більше того, більшості країн світу, навіть Китаю, для того, щоб купити щось цінне (особливо технології) потрібні долари США. Тому, жодна країна з топ 20 чи навіть топ 50 не зацікавлена в серйозному погіршенні ситуації чи в якихось серйозних війнах в будь якій сфері. Коли я описував природу сучасних криз, я писав, що справжня війна (а сучасні війни це далеко не військові дії) не вигідні жодному багатію-впливовій особі на землі, адже вона принесе втрат в рази більше ніж виграшу.
Якщо ж мова йде про диверсифікацію портфелю для мінімізації втрат, то тут все залежить від ваших можливостей і мобільності. Адже є досить стійкі екзотичні ВКВ чи перспективні сировинні, але вони мало ходові на наших теренах і це зменшує їх цінність в моменти необхідності швидко конвертувати.
З такими речами як швейцарський франк чи золото на максимумах чи дуже високих рівнях треба бути обережним. Євро залишається в зоні серйозних ризиків. В даному випадку, можливо, є зміст глянути на мало обговорювані валюти як от польський злотий, який досить прив’язаний до євро, але у випадку серйозних траблів в ЄС може сильно виграти, чи фунт або канадський долар.
П.С. все написане при умові збереження хоча б сьогоднішньої політико-економічної ситуації в світі. У випадку, якщо протистояння США – Китай – Іран – Росія (Німеччина), Росія – США – Саудівська Аравія – Ізраїль, Китай – США – Росія з активним підключенням Туреччини до мінімум двох, розвалять весь чинний світо устрій (а передумови уже є), то все буде зовсім по іншому…
Психологічна зрілість - це усвідомлення того, скільки всього в світі абсолютно не потребує твоєї думки чи коментарів.
Додано: Нед 31 тра, 2020 12:50
Re: Прогноз курса валют и факторы, которые на него влияют
Щодо майбутнього курсу і чинників, яких ще не описував, чи не описував детально пару слів. Правда, спочатку нагадаю про детально описаний політичний. Місцеві вибори їм треба буде виграти і вони все зроблять для цього. Чому і як саме це вплине на курс, я вже описував. Не думаю, що Коломойському вистачить гонінь на Порошенка. Він захоче серйозних дивідендів від затіяного. Не просто ж так всі ці історії з Жеваго, Бахматюком. Не просто так замочили Давиденка (писав про нестачі в зерновому держфонді, але є ще нестача державних земель тисячами гектарів). Тепер до іншого. Не пам’ятаю точно і не буду шукати, але в портфелі нерезидентів з «нерезидентами» є понад 50 млрд грн. 3-4-5-ти річок. Крім того, є, здається, біля 1 млрд валютних. Сумніваюся, що їх хтось буде зливати. Який фактичний зміст це робити? Але виводити того, що ще виведуть : 20-30 млрд., а саме таку суму злиє Нафтогаз і має звідки (також уже писав).
У звязку з величезними інтересами в будівництві депутатів ВР від "Слуг", про що раніше писав (при чому, навіть ті, хто мав юридичний бізнес до того, вже зараз мають долю в якомусь будівельному, так чи інакше), вони запровадили незрозуміле і не потрібне розформування ДАБІ на ТРИ різні структури з нечітко прописаними функціями, чим практично, заблокували процес контролю незаконного будівництва зараз. Більше того, кабмін пробує протиснути рішення про те, щоб жодний контроль над будівництвом в процесі не відбувався, а вже тільки на етапі введення в експлуатацію. Це означає, що ті тисячі незаконного будівництва, які вже розпочалися по всій країні шляхом отримання різними далеко не законними шляхами дозволів на будівництво до вступу в дію нових будівельних норм 2018 і 2019 років, можуть тривати, ніхто вже їх не оскаржить і не зупинить. А потім, коли добудують, якось то все здадуть в експлуатацію... Вводять тихо додаткові мита в розмірі 18% на імпортний ПЕ та ПВХ, "захищаючи національного виробника" з орбіти олігарха Коломойського, при тому, що цей напівтруп з технологіями минулого століття не виробляє тих марок сировини, які потрібні і імпортуються для тих таки вікон, труб і тд...
Але для курсу це плюс. Будівництво іде шляхом часткового злиття валютних заначок, нацарьованих в попередні роки. При чому, зливають на все, а валютна складова навіть в імпортованих будматеріалах значно менша всього цінника... Ну а по ПВХ і ПЕ, при умові обсягів будівництва і використання склопакетів та полімерних водяних, каналізаційних труб - це наповнення...Крім того, будівництво – це й легалізація серйозних сум (писав ще минулого-поза минулого року про це). Я вже не раз писав, що і «нерезиденти» в ОВДП – це в першу чергу, легалізація, а вже потім, якщо вийде, заробіток. Тому й продають з любим виправданим дисконтом.
Ще про легалізацію, адже красти як колись уже не виходить і не вийде, тому треба легалізувати, щоб тратити чи в щось вкласти - нульові декларації. Не просто так їх згадали. Це приціл на середню ланку корупціонерів (митники, судді, менти, держслужбовці), адже накрали вони достатньо, а все йде до того, що під тиском цивілізованого світу, реалізувати це вони не зможуть легально. Тому й будують скажено. Але туди все не вміститься. Олігархи, великий і середній бізнес підтвердить свої витрати, звичайних людей рухати не будуть – руки не дійдуть та й ресурсу не вистачить і дракони ти перед виборами не будуть.. А середняк, включаючи і десятки і сотні куплених квартир в одні руки, зачеплять (не просто так ж зараз домовляються про відсоток, бо порахували, що 5% забагато). А це таки б мало загнати серйозні суми і в ОВДП і в бюджет і на депозити. І тут логічно виглядає ще зменшити відсоткову ставку і проценти по депозиту на 2-3%. Тоді банкам ще вигідніше буде вкластися в ОВДП, навіть без рефінансу, навіть під 9%.
Щодо платіжного балансу, нагадаю про серйозний кусок минулорічного імпорту – інвестиції у відновлювану енергетику (кілька млрд. уо, колись писав точно, шукати не буду). Їх більше не буде в тих розмірах, Ахметов і так попав. Він вклав серйозні гроші і саме такі тарифи,як зараз, гарантували швидко «відбити». Але все пішло не так, ціна електроенергії у світі падає, впали і енергоносії, зробивши значно рентабельнішою класичну енергетику. Загальна ціна на електроенергію через його «зелені тарифи» стала загрозою металургії, хімії і спокою електорату…
Через це, підозрюю, ні ОВДП, ні дефіцит бюджету, ні, тим більше, виважена, нехай поки що, емісія не вплине на курс. Безперечно, все це треба аналізувати.
Психологічна зрілість - це усвідомлення того, скільки всього в світі абсолютно не потребує твоєї думки чи коментарів.
Додано: Суб 06 чер, 2020 20:30
Re: Прогноз курса валют и факторы, которые на него влияют
Трохи актуального про курс, позику МВФ, та зовнішні виплати.
Сума можливих позик на фоні виплат по зовнішніх боргах не значна. Всього 5 млрд від МВФ і максимум 3 млрд, поки що, від решти (і то для більшості сум є умови, як і раніше, для виходу на цивілізовані економічні відносини і мінімізації монополій і корупції, які і цей склад політичної еліти виконати не зможе, не зважаючи на обіцянки рік тому). Цього для виплат не вистачить. Варіантів не багато. Перезапустити економіку хоч на минулорічному рівні; випустити заробітчан; перезапустити ОВДП (надія на гарячі долари-євро та середню ланку корупціонерів під "нульові декларації"), тут обовязковою умовою є стабільний курс з перспективою зміцнення грн; уже випробувана раніше схема відчутного зміцнення грн і викупу по максимуму валюти з матрасів та тіньового бізнесу на готівковому ринку; "велика приватизація" і земля (але це уже наступного року, якщо що...).
Але все дуже складно, Шмигаль стільки всього зробив уже для компенсації бізнесових прорахунків Ахметова за рахунок інтересів інших олігархів (мовчу про нецільове використання бюджету), що всі інші олігархи стали в жорстку опозицію. Ходять слухи, що теперішній премєр і кабмін за крок до "не дружнього катапультування". Тому, ніби і МВФ нічого не зробив до 5 червня, оскільки ситуація загострилася дуже стрімко і фонд чекав гарантій, що цей кабмін залишиться і ще якийсь час пропрацює.
Ми на межі серйозної "політичної кризи" плюс в країні кілька сот тисяч дуже не задоволених заробітчан. Вибух може бути серйозний. З огляду на це не зовсім зрозуміло, кому тепер вигідна відставка Авакова і ослаблення МВС. Тоді і курс може стати таким, як більшість пророкує... Все вирішується в ці дні... Маяком буде МВФ...
Психологічна зрілість - це усвідомлення того, скільки всього в світі абсолютно не потребує твоєї думки чи коментарів.
Додано: Нед 07 чер, 2020 14:09
Вот Вы где
Спасибо Patrick дал ссылочку.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
Додано: Нед 07 чер, 2020 19:18
Re: Прогноз курса валют и факторы, которые на него влияют
ну якщо вже занесли на 9 червня у календар питання України - то це 99.99% що транш наш - не пам'ятаю щоб колись було що занесли, а потім зухвало кинули.
А щодо курсу - то вірогідно 26 помацяти вдасться, незважаючи ні на які нескінчені політичні кризи та наші внутрішні справи (тим паче вчора по зомбоскриньці сказали, що гойдалок не буде і буде коридор 26.5-27) - курсові схеми ними вже добре обкатані Жаль тільки гривень немає
Додано: Нед 07 чер, 2020 20:58
Своє бачення рівнів я виклав ще тут viewtopic.php?p=4922997#p4922997 26 є цілком імовірним. Але зараз є трохи проблем: у звязку з тиском на Порошенка вихід "нерезидентів" може пришвидшитися а ні Зе ні його друзі-партнери не мають фінансів щоб самим скористатися напрацьованою прибутковою схемою, яка парарлельно і проблеми бюджету тимчасово вирішує; сумніви МВФ чи їх обережні коментарі (а не приведи Господь, трохи правди скажуть) може призвести до того, що і "гарячі"долари-євро не прийдуть. Без перепозичення боргів зміцнення не буде.
Запуск "нульових декларацій" це також певний ризик, папередніки так і не наважилися таке зробити, хоч намір був.
Швидко передомовитися з іншими олігархами зараз не вийде. Надто грубо "відмовилися в послугах" Хорошковського, показово посланий Коломойський, надто глибоко залізли в кишені Пінчука, Живаго, Тарути і тд, і надто глибоко засунули язик в дупло Ахметову.
Та 26 реальне навіть зараз. Та треба слідкувати за всіма описаними вище процесами і дивитися, чи пройдем 26,5 чи знову знайдеться кому купити багато на цьому рівні...
Психологічна зрілість - це усвідомлення того, скільки всього в світі абсолютно не потребує твоєї думки чи коментарів.
Додано: Пон 08 чер, 2020 10:44
Re: Прогноз курса валют и факторы, которые на него влияют
Щодо емісій світових центробанків, ситуації в парі євро/дол і очікувань по зміцненню гривні на фоні ослаблення індекса долара США, раджу ще раз уважно прочитати, що писав тут viewtopic.php?p=4978588#p4978588
Про євро/дол минулого тижня писав таке:
Бачу кілька причин. Викладаю від най вагомішої по спаданню впливу
1 ріст попиту на євро (механізм і причини описував у вище цитованому дописі), в підтвердження, можна побачити зміцнення і інших валют, які звично реагують на покращення економічної ситуації і зменшення страху ризиків
2 спроба домовитися в ЄС і розширення антикризових дій і допомоги, Німеччина таки переступила через себе і пішла на зустріч потребам біднішої європереферії. Це розцінено всіма як значне покращення ситуації в ЄС. Сталося після того як "європейське раллі" уже набрало обертів, тому і не є основною причиною
3 ослаблення долара через вплив путчу в США. Трампівські тітушки наробили потужного шухеру в "демократичних" штатах (маю на увазі територіально-адміністративні "утворення" в яких при владі представники демократів чи традиційно стійка підтримка демократичної партії)
4 загострення протистояння США-Китай, яке також підняло інтерес до європейської валюти. По великому рахунку, по природі виникнення можна доєднати до третього пункту, оскільки це трампівські передвиборчі цирки. А по механізму дії - до першого, оскільки підвищує попит на євро.
При підході до 1,13 багато хто заговорив про стійкий рух аж до 1,2+. Не впевнений, сумнів викликає те, що всі фактори росту не є стійкими і фундаментальними. Природа їх виникнення тимчасова, а інтенсивність впливу спадаюча. Поки що все більше схоже на "відкладений" оптимізм на очікуваннях позитиву. Щодо безладів у США, думаю демократи мають як їх припинити, можливо ще й використати проти конкурента, що дасть шанс і економіці США відновлюватися.
Чисті економічні і фінансові чинники найближчим часом розставлять все по своїх місцях.
Ну і в підтвердження трохи думок справжніх міжнародних експертів
Психологічна зрілість - це усвідомлення того, скільки всього в світі абсолютно не потребує твоєї думки чи коментарів.
Додано: Чет 11 чер, 2020 20:50
Re: Прогноз курса валют и факторы, которые на него влияют
Про зменшення облікової ставки на мінімум 2% написав ТУТ 31 травня. Чи вплине це якось на курс? Думаю ні, жодним чином. Чому? Описував того таки 31 травня. Для зацікавлення тримати гроші в банках під грн відсотки менше 10% і валюти 1,5% збільшать фонд гарантування десь до 500 тис, щоб зменшити професійним депозитчикам менінгіти з кількістю банків, родичів і тд.
Але вимальовується ще один нюанс: ЗЕлені слуги не будуть займатися економікою і не будуть щось відкривати чи давати комусь таку можливість. Буде беззаконе будівництво і розпил бюджету через ту таки програму "Великого будівництва". Для "карабасівбарабасів" залишать землю, укрзалізницю, нафтогаз і тд.
Це минулі "бариги" щось таки пробували якось зробити і позики конвертували дорожче, щоб більше грн в бюджет попало. Ці будуть пиляти, а пиляти краще по стабільно низькому. Завгар ж не просто так 8 тримав до останнього. Ці також розуміють, що під 26 (25) вийде більше і легше ніж по 28 (30). Ну і в ОВДП і на депозит легше загнати по стабільних 26 ніж по синусоїді 26-29...
Психологічна зрілість - це усвідомлення того, скільки всього в світі абсолютно не потребує твоєї думки чи коментарів.
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