Прогноз курса валют и факторы, которые на него влияют

orest написав:Про зменшення облікової ставки на мінімум 2% написав ТУТ 31 травня. Чи вплине це якось на курс? Думаю ні, жодним чином. Чому? Описував того таки 31 травня. Для зацікавлення тримати гроші в банках під грн відсотки менше 10% і валюти 1,5% збільшать фонд гарантування десь до 500 тис, щоб зменшити професійним депозитчикам менінгіти з кількістю банків, родичів і тд.
Але вимальовується ще один нюанс: ЗЕлені слуги не будуть займатися економікою і не будуть щось відкривати чи давати комусь таку можливість. Буде беззаконе будівництво і розпил бюджету через ту таки програму "Великого будівництва". Для "карабасівбарабасів" залишать землю, укрзалізницю, нафтогаз і тд.
Це минулі "бариги" щось таки пробували якось зробити і позики конвертували дорожче, щоб більше грн в бюджет попало. Ці будуть пиляти, а пиляти краще по стабільно низькому. Завгар ж не просто так 8 тримав до останнього. Ці також розуміють, що під 26 (25) вийде більше і легше ніж по 28 (30). Ну і в ОВДП і на депозит легше загнати по стабільних 26 ніж по синусоїді 26-29...
Ось ви де сховалися?
Але ж сінусоїду залиште, як термін для нашої країни і як бренд мого батька,бо цей термін вигадав він саме стосовно політики НБУ.
Коли він тут писав, ніхто навіть і не зрозумів, що таке сінусоїда і чому він назвався сінусом?
Звістно, що синосоїда це фунція, а фунція чого, звістно, щр сінуса, вам він тут всім все це натякав , але це вже так, лірика, за батька просто якось і за його старання для форуму , маю жаль.
Але все не просто так, як ви написали.
З курсом згоден, тримають, щоб більше висмоктати, тримають, бо це вже останні соки країни вижимають з пересічних.
Ця маячня протримається залежно від того, хто виграє вибори у США, якщо Байден, то чекай нову революцію вже в листопаді.
Якщо Трамп, то будемо жити дуже погано, але без революцй.