Прогноз курса валют и факторы, которые на него влияют

Додано: Нед 14 чер, 2020 20:30

За останній дні: країна отримала транші від МВФ, ЄС; наступного тижня ще 1 млрд євро від СБ; міжнародні рейтингові агенства підняли кредитний рейтинги до В3 (стабільний); Україну прийняли в програму «Розширених можливостей НАТО»; ну і в п’ятницю НБУ видав всього 2,2 млрд довгого рефінансу великій кількості банків (минулий раз 2,7 млрд), отже, жодною емісією поки не пахне, хоч весь світ друкує в "дві зміни".

Є великий шанс скоро побачити нерезидентів з "нерезидентами" в ОВДП. Адже наші «нерезиденти» - це структури і люди, близькі до минулого президента і вони виведуть все, в світлі теперішніх подій, але виводити там вже не так багато, оскільки є довгострокові 2-5 років і валютні, яких ніхто виводити не буде. Справжні нерезиденти – це, в більшості, спекулянти які виводили гроші через світову кон’юнктуру і вихід з усіх маргінальних ринків. Зараз цей вихід припинився, більше того, фонди, які інвестують в такі ринки почали наповнюватися грошима. Транші «позичальників останньої інстанції», підйом боргового рейтингу країни, приєднання до програми НАТО і тд піднімають привабливість нашого боргу. Більше того, нам на руку зараз і безлади в США. Ситуація там не весела, всім уже зрозуміло, що процеси керовані і рукотворні, але вони небезпечні і це може спровокувати відтік спекулятивних коштів з ринків США. Раніше я писав, що перші нерезиденти можуть з’явитися після траншу, а тут крім траншу ще й рейтинги, НАТО і ризики в США. Не відкидаю варіанту, що міжнародні спекулянти повернуться в наші валютні борги до кінця червня. Ну можливо зачекають перших реальних даних по новому врожаю, який не буде катастрофічно поганим (максимум -10% до минулорічного рекорду) –тобто до десятих чисел липня.

Щодо загального впливу цього всього на курс – очевидно, що при теперішніх негараздах з бюджетом курс не опуститься сильно нижче, але ближче до 26 маємо підійти.

Зараз ми маємо кілька мало прогнозованих чинники, які можуть стати гостро форс мажорними і сильно змінити курс за короткий час:

- Через складну економіко-політичну ситуацію і близькі вибори президента США, які є найважливішими виборами для всього світу і в них беруть участь всі великі країни, великі корпорації і тд і США і ЄС знаходяться на межі серйозного зриву

- Друга хвиля «коронавірусу». Адже експеримент приніс чудові результати, "хтось" може захотіти "залити" вдосконалену версію 20, поки в штатах свій клоун чудить замість того, щоб займатися тим чим має займатися президент

- Ситуація на фронті. Росія, останнім часом, несе значні втрати (не так технікою і вагнерівцями, як стратегічні і репутаційні) у Сирії, Лівії (через Туреччину), Африці (через дії Китаю). Всю небезпеку сусідства зрозуміли навіть в Казахстані і Білорусі і почали вириватися з «братньої опіки». А ще внутрішня ситуація з вірусом та у зв’язку з падінням попиту і ціни на нафту-газ. Знову може виникнути потреба в «пермозі»

У зв’язку з цим жодна тверезо мисляча людина не наважиться давати якихось прогнозів на тривалий термін. Я виходжу з позиції, що найбагатші люди світу, швидше всього, не допустять руйнівних конфліктів і наслідків з власних меркантильних інтересів.

Через це, з раніше не раз названих фундаментальних економічних і політичних причин, найімовірнішим на літні місяці бачу курс в діапазоні 25,5-26,5, швидше 25,8-26,8. Можливо, через місцеві вибори, курс 26-27 протримається до кінця жовтня. Далі, листопад-січень, імовірний пік курсу в районі 28 (може 28,5). Тут важко прогнозувати через великий часовий діапазон і складно прогнозований результат виборів в США.

Ще раз підкреслюю, це без форсмажорів. Також, слід розуміти, що 50 коп – це 1,5-1,8%. Відхилення в межах «статистичної похибки». На форексі пари за сесію проходять більші коливання без істерик і криків «сам дурень, я ж казав».



Я вже писав якось раніше що, курс 26,5, полюс мінус кілька копійок, є абсолютно прийнятним, якщо хтось чекає добрих рівнів відкупитися. А якщо комусь треба думку про курс з інших причин – він ще може бути трохи кращим. До речі, якось писав про політичний чинник, так от, кілька днів уже бачимо курс прийому на готівці нижчим за курси МБ…

Всім вдалого робочого тижня.

Психологічна зрілість - це усвідомлення того, скільки всього в світі абсолютно не потребує твоєї думки чи коментарів.