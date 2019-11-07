Прогноз курса валют и факторы, которые на него влияют

orest написав:Про зменшення облікової ставки на мінімум 2% написав ТУТ 31 травня. Чи вплине це якось на курс? Думаю ні, жодним чином. Чому? Описував того таки 31 травня. Для зацікавлення тримати гроші в банках під грн відсотки менше 10% і валюти 1,5% збільшать фонд гарантування десь до 500 тис, щоб зменшити професійним депозитчикам менінгіти з кількістю банків, родичів і тд. Але вимальовується ще один нюанс: ЗЕлені слуги не будуть займатися економікою і не будуть щось відкривати чи давати комусь таку можливість. Буде беззаконе будівництво і розпил бюджету через ту таки програму "Великого будівництва". Для "карабасівбарабасів" залишать землю, укрзалізницю, нафтогаз і тд. Це минулі "бариги" щось таки пробували якось зробити і позики конвертували дорожче, щоб більше грн в бюджет попало. Ці будуть пиляти, а пиляти краще по стабільно низькому. Завгар ж не просто так 8 тримав до останнього. Ці також розуміють, що під 26 (25) вийде більше і легше ніж по 28 (30). Ну і в ОВДП і на депозит легше загнати по стабільних 26 ніж по синусоїді 26-29...
Ось ви де сховалися? Але ж сінусоїду залиште, як термін для нашої країни і як бренд мого батька,бо цей термін вигадав він саме стосовно політики НБУ. Коли він тут писав, ніхто навіть і не зрозумів, що таке сінусоїда і чому він назвався сінусом? Звістно, що синосоїда це фунція, а фунція чого, звістно, щр сінуса, вам він тут всім все це натякав , але це вже так, лірика, за батька просто якось і за його старання для форуму , маю жаль. Але все не просто так, як ви написали. З курсом згоден, тримають, щоб більше висмоктати, тримають, бо це вже останні соки країни вижимають з пересічних. Ця маячня протримається залежно від того, хто виграє вибори у США, якщо Байден, то чекай нову революцію вже в листопаді. Якщо Трамп, то будемо жити дуже погано, але без революцй.
За останній дні: країна отримала транші від МВФ, ЄС; наступного тижня ще 1 млрд євро від СБ; міжнародні рейтингові агенства підняли кредитний рейтинги до В3 (стабільний); Україну прийняли в програму «Розширених можливостей НАТО»; ну і в п’ятницю НБУ видав всього 2,2 млрд довгого рефінансу великій кількості банків (минулий раз 2,7 млрд), отже, жодною емісією поки не пахне, хоч весь світ друкує в "дві зміни". Є великий шанс скоро побачити нерезидентів з "нерезидентами" в ОВДП. Адже наші «нерезиденти» - це структури і люди, близькі до минулого президента і вони виведуть все, в світлі теперішніх подій, але виводити там вже не так багато, оскільки є довгострокові 2-5 років і валютні, яких ніхто виводити не буде. Справжні нерезиденти – це, в більшості, спекулянти які виводили гроші через світову кон’юнктуру і вихід з усіх маргінальних ринків. Зараз цей вихід припинився, більше того, фонди, які інвестують в такі ринки почали наповнюватися грошима. Транші «позичальників останньої інстанції», підйом боргового рейтингу країни, приєднання до програми НАТО і тд піднімають привабливість нашого боргу. Більше того, нам на руку зараз і безлади в США. Ситуація там не весела, всім уже зрозуміло, що процеси керовані і рукотворні, але вони небезпечні і це може спровокувати відтік спекулятивних коштів з ринків США. Раніше я писав, що перші нерезиденти можуть з’явитися після траншу, а тут крім траншу ще й рейтинги, НАТО і ризики в США. Не відкидаю варіанту, що міжнародні спекулянти повернуться в наші валютні борги до кінця червня. Ну можливо зачекають перших реальних даних по новому врожаю, який не буде катастрофічно поганим (максимум -10% до минулорічного рекорду) –тобто до десятих чисел липня. Щодо загального впливу цього всього на курс – очевидно, що при теперішніх негараздах з бюджетом курс не опуститься сильно нижче, але ближче до 26 маємо підійти. Зараз ми маємо кілька мало прогнозованих чинники, які можуть стати гостро форс мажорними і сильно змінити курс за короткий час: - Через складну економіко-політичну ситуацію і близькі вибори президента США, які є найважливішими виборами для всього світу і в них беруть участь всі великі країни, великі корпорації і тд і США і ЄС знаходяться на межі серйозного зриву - Друга хвиля «коронавірусу». Адже експеримент приніс чудові результати, "хтось" може захотіти "залити" вдосконалену версію 20, поки в штатах свій клоун чудить замість того, щоб займатися тим чим має займатися президент - Ситуація на фронті. Росія, останнім часом, несе значні втрати (не так технікою і вагнерівцями, як стратегічні і репутаційні) у Сирії, Лівії (через Туреччину), Африці (через дії Китаю). Всю небезпеку сусідства зрозуміли навіть в Казахстані і Білорусі і почали вириватися з «братньої опіки». А ще внутрішня ситуація з вірусом та у зв’язку з падінням попиту і ціни на нафту-газ. Знову може виникнути потреба в «пермозі» У зв’язку з цим жодна тверезо мисляча людина не наважиться давати якихось прогнозів на тривалий термін. Я виходжу з позиції, що найбагатші люди світу, швидше всього, не допустять руйнівних конфліктів і наслідків з власних меркантильних інтересів. Через це, з раніше не раз названих фундаментальних економічних і політичних причин, найімовірнішим на літні місяці бачу курс в діапазоні 25,5-26,5, швидше 25,8-26,8. Можливо, через місцеві вибори, курс 26-27 протримається до кінця жовтня. Далі, листопад-січень, імовірний пік курсу в районі 28 (може 28,5). Тут важко прогнозувати через великий часовий діапазон і складно прогнозований результат виборів в США. Ще раз підкреслюю, це без форсмажорів. Також, слід розуміти, що 50 коп – це 1,5-1,8%. Відхилення в межах «статистичної похибки». На форексі пари за сесію проходять більші коливання без істерик і криків «сам дурень, я ж казав».
Я вже писав якось раніше що, курс 26,5, полюс мінус кілька копійок, є абсолютно прийнятним, якщо хтось чекає добрих рівнів відкупитися. А якщо комусь треба думку про курс з інших причин – він ще може бути трохи кращим. До речі, якось писав про політичний чинник, так от, кілька днів уже бачимо курс прийому на готівці нижчим за курси МБ… Всім вдалого робочого тижня.
Психологічна зрілість - це усвідомлення того, скільки всього в світі абсолютно не потребує твоєї думки чи коментарів.
В неділю писав пару слів про нерезидентів. Вважаю, виявився правий. Вчора нерезиденти чи "нерезиденти", вперше з якогось там березня, не продавали а купували наші грн ОВДП. Очевидно, це ще не повноцінне повернення, але хороший знак...
Психологічна зрілість - це усвідомлення того, скільки всього в світі абсолютно не потребує твоєї думки чи коментарів.
orest написав:В неділю писав пару слів про нерезидентів. Вважаю, виявився правий. Вчора нерезиденти чи "нерезиденти", вперше з якогось там березня, не продавали а купували наші грн ОВДП. Очевидно, це ще не повноцінне повернення, але хороший знак...
Мінус 21,5 млрд.грн. ОВДП на балансі юридичних осіб - я так розумію, що це погашення валютних ОВДП (800 млн. дол.) Нафтогазу. Мабуть, що це не буде критичним для курсу гривні, а якщо Нафтогаз продаст їх на МБ, навпаки, сприятиме гривні.
orest написав:В неділю писав пару слів про нерезидентів. Вважаю, виявився правий. Вчора нерезиденти чи "нерезиденти", вперше з якогось там березня, не продавали а купували наші грн ОВДП. Очевидно, це ще не повноцінне повернення, але хороший знак...
Мінус 21,5 млрд.грн. ОВДП на балансі юридичних осіб - я так розумію, що це погашення валютних ОВДП (800 млн. дол.) Нафтогазу. Мабуть, що це не буде критичним для курсу гривні, а якщо Нафтогаз продаст їх на МБ, навпаки, сприятиме гривні.
Передумови для зміцнення грн. є і я їх виклав раніше. Тільки є нюанси: -Значне збільшення випадків захворювання не тільки у нас в країні але й по всьому світу, практично. Виявляється, людям важко зрозуміти, що відміна карантину не означає зникнення захворювання і не відміняє необхідності використовувати маски, дотримуватися всіх обмежень у відвідуванні громадських місць і транспорту, під час праці і тд. Друга хвиля може знищити всі признаки і наслідки рестарту економіки. -Відчутний перекос між тіньовою і білою економікою у нас через карантин. Проаналізувавши всесторонньо ситуацію, розумієш, що не все так просто. Кількість захворювань росте, але не в останню чергу через «розсмоктування» черги тестів. Адже у Львові зараз роблять ще тести за кінець травня, черга на початок тижня складала 2000 старих тестів. Люди на результат чекають не менше 10днів, більшість встигають ви здоровіти поки приходять результати (а щоб офіційно стати здоровим – треба два позитивних ПЛРи отримати, на яких знову треба чекати, тому й відсоток тих, хто виздоровів так відстає). Впевнений, що так і по інших містах. Знаю випадки, коли сімейні лікарі пропонують клієнтам встановити діагноз корону, без особливих на то причин, для отримання збільшеної зп. На фоні всього цього багато чого офіційно заборонено але воно працює в тіні. Найяскравіший приклад – перевезення. Всі чудово знають, що вже тривалий час по найактуальніших маршрутах курсують підпільні спринтери. Зі Львова в Київ буси відправляються що пів години і не тільки в Київ і не тільки зі Львова. Всі це знають але ніхто не помічає, навіть не помічають, що це ті переобладнані вантажні буси, які ніби строго-настрого заборонені. Мільярди чорного налу концентруються в значно меншої кількості людей, ніж якщо б це були офіційні поїзди-автобуси, з яких отримували б зарплату значно більше людей і частина йшла в бюджет. І цей чорний нал конвертується (офіційні потоки не створювали б такого попиту на валюту). Так не тільки в пасажирських перевезеннях і це комусь дуже подобається. Для курсу не критично, поки що, але зменшує шанси піти нижче 26. -Ну і світова ситуація в парі ойро/бакс. Зараз євро дешевшає, а долар дорожчає. Звичайно, ситуація в головній валютній парі не є головним чинником вартості грн., але якщо процес піде стрімкіше (повернення євро в звичний коридор, про що писав тут вище) може трохи вплинути. Також, треба в такі моменти різкої чи вагомої зміни вартості двох головних світових валют аналізувати скільки євро і доларів заходять в країну а скільки виходить. Тобто, якщо заходить більше дешевого євро, а виходить більше дорогого долара – це вплине негативно на вартість грн.. Очевидно, що все описане (крім росту тіньової частки економіки і збільшення концентрації грн ресурсу в меншій кількості "рук") зможе вплинути на курс грн не через день два і навіть не через тиждень-другий. Зараз найважливіше - стан попиту і пропозиції валюти на МБ і Нафтогаз, як дуже вагоме джерело пропозиції. По Нафтогазу Ви праві. Щодо вчорашньої і позавчорашньої ситуації на МБ. Маю підозру, що Нафтогаз не так вже й активно продавав, хоч, безперечно, присутній був. В четвер погасили 800+ млн ОВДП, номінованих у доларах США - це випуск, який три місяці тому викупив Нафтогаз і ця валюта повернулася на рахунки Нафтогазу. Підозрюю, з понеділка Нафтогаз почне продавати по справжньому, адже щоб вернути дивіденди державі, їм треба продати не менше 1 млрд уо (я детально це тут давніше описував). Це далеко не ті сльози по пару десятків млн, що було... Адже зараз як тільки курс наближається до 26,5 на обох ринках - зявляється, практично не обмежена, кількість грн і викупляється все. Для зламу тренду треба велику пропозицію, яка продавить рівень (надії надає те, що й 26,8 не змогли продавити вгору, хоч сили були кинуті серйозні). Ну а якщо Нафтогаз не допоможе - тоді вже чекати жнив, мабуть...
Психологічна зрілість - це усвідомлення того, скільки всього в світі абсолютно не потребує твоєї думки чи коментарів.