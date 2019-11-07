Прогноз курса валют и факторы, которые на него влияют

Додано: Нед 28 чер, 2020 21:57

Alex2007 Зеленського в першу чергу хочуть змінити...



Трохи проаналізую липень щодо головних чинників, які будуть впливати на курс:

- Залишається в силі покращення торгового балансу через раніше описані причини (значне зменшення інвестування в «зелену енергетику», відсутність виїзду на відпочинок за кордон, зменшення купівлі автівок, загальна тенденція значно більшого скорочення імпорту ніж експорту і тд)

- Значний ріст тіньового експорту (ліс, сигарети, бурштин). Як би сумно це не звучало, але в реальному житті ще такої вирубки Карпат не було (не дивлячись на красиві телерекламні ролики президента і міністра внутрішніх справ) Нагадую всім у нас значна тіньова економіка (далеко не 30% від білої, швидше 60-70%)

- Практично повна відсутність емісії грн.

- Політичний чинник стримання інфляції і девальвації

- Активний внутрішній туризм. Ціни на пляжах наших морів не поступаються турецьким, певно будуть здавати заначки щоб «відпочити по королівськи»

- На носі жнива

Та крім глобальних позитивних чинників в липні будуть діяти і суттєві та тимчасові негативні чинники. З основних:

- Значна сума погашення ОВДП та виплати відсотків. В загальному за місяць більше 55 млрд. Не маю часу рахувати точно, а приблизно по датах таке:

o 1 липня біля 2 млрд грн. відсотків

o 8 липня 6 млрд погашення і біля 2 млрд відсотки

o 9 липня 671,6 млн номінованих в USD

o 15 липня більше 0,5 млрд відсотків

o 22 липня біля 2 млрд грн. відсотків і погашення біля 100 млн номінованих в USD

o 29 липня 13,4 млрд погашення і більше 1,5 млрд грн. відсотків

o 30 липня 349,7 млн номінованих в USD

- Полетіли перші рейси в Албанію, з першого липня головний удар – Туреччина. Ще в липні на підході Чорногорія з Єгиптом. Підозрюю, біля 2 млрд уо витече цим каналом. Все б нічого, але

- Надходження за експорт повертаються з за кордону з затримкою в 30-60+ днів, тобто, в липні буде надходити валюта за квітень-травень і тільки частково червень. А це не найкращі місяці через трабли у світі. Тобто, валюти зайде на відсотків 20-25 менше звичного. Наврядче чорний експорт це компенсує. А імпорт китайсько-турецького ширпотребу почав відживати.

- Значна небезпека другої хвилі корона вірусу, що може погіршити признаки «відживання» в країні і світі. Абсолютно очевидно, що це не чума, не віспа і навіть не виразка чи туберкульоз. Та в світі і у нас сформували таку паніку і неадекватне сприйняття, що а ж страшно. Хоч за кілька років будемо анекдоти розповідати за цю «гіпер небезпечну хворобу».

В світлі викладеного, 27,5 чи 28, звичайно, не проглядається, але певні додаткові ризики з’являються і похід під 26,5 стає складним. З сум виплат мінфіну з НБУ необхідно терміново залучати нерезидентів до внутрішнього боргу інакше прийдеться таки друкувати з усіма наслідками. А отже, курс має бути стабільним з перспективами зміцнення. В такій ситуації і 1 млрд уо, необхідний для виплат, буде легше з ринку викупити. Сміливо можу сказати, що вважаю, в липні справді на перше місце вийде питання ситуації з ОВДП і нерезидентами (звичайно, якщо не форсмажори від вірусу і східного сусіда (в Криму дуже потрібна вода, Путіну - хоч якась перемога, певним силам у нас - значна дестабілізація))…

Психологічна зрілість - це усвідомлення того, скільки всього в світі абсолютно не потребує твоєї думки чи коментарів.