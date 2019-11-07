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Прогноз курса валют и факторы,
которые на него влияют

Прогноз курса валют и факторы, которые на него влияют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<123
Повідомлення Додано: Нед 28 чер, 2020 21:57

Alex2007 Зеленського в першу чергу хочуть змінити...

Трохи проаналізую липень щодо головних чинників, які будуть впливати на курс:
- Залишається в силі покращення торгового балансу через раніше описані причини (значне зменшення інвестування в «зелену енергетику», відсутність виїзду на відпочинок за кордон, зменшення купівлі автівок, загальна тенденція значно більшого скорочення імпорту ніж експорту і тд)
- Значний ріст тіньового експорту (ліс, сигарети, бурштин). Як би сумно це не звучало, але в реальному житті ще такої вирубки Карпат не було (не дивлячись на красиві телерекламні ролики президента і міністра внутрішніх справ) Нагадую всім у нас значна тіньова економіка (далеко не 30% від білої, швидше 60-70%)
- Практично повна відсутність емісії грн.
- Політичний чинник стримання інфляції і девальвації
- Активний внутрішній туризм. Ціни на пляжах наших морів не поступаються турецьким, певно будуть здавати заначки щоб «відпочити по королівськи»
- На носі жнива
Та крім глобальних позитивних чинників в липні будуть діяти і суттєві та тимчасові негативні чинники. З основних:
- Значна сума погашення ОВДП та виплати відсотків. В загальному за місяць більше 55 млрд. Не маю часу рахувати точно, а приблизно по датах таке:
o 1 липня біля 2 млрд грн. відсотків
o 8 липня 6 млрд погашення і біля 2 млрд відсотки
o 9 липня 671,6 млн номінованих в USD
o 15 липня більше 0,5 млрд відсотків
o 22 липня біля 2 млрд грн. відсотків і погашення біля 100 млн номінованих в USD
o 29 липня 13,4 млрд погашення і більше 1,5 млрд грн. відсотків
o 30 липня 349,7 млн номінованих в USD
- Полетіли перші рейси в Албанію, з першого липня головний удар – Туреччина. Ще в липні на підході Чорногорія з Єгиптом. Підозрюю, біля 2 млрд уо витече цим каналом. Все б нічого, але
- Надходження за експорт повертаються з за кордону з затримкою в 30-60+ днів, тобто, в липні буде надходити валюта за квітень-травень і тільки частково червень. А це не найкращі місяці через трабли у світі. Тобто, валюти зайде на відсотків 20-25 менше звичного. Наврядче чорний експорт це компенсує. А імпорт китайсько-турецького ширпотребу почав відживати.
- Значна небезпека другої хвилі корона вірусу, що може погіршити признаки «відживання» в країні і світі. Абсолютно очевидно, що це не чума, не віспа і навіть не виразка чи туберкульоз. Та в світі і у нас сформували таку паніку і неадекватне сприйняття, що а ж страшно. Хоч за кілька років будемо анекдоти розповідати за цю «гіпер небезпечну хворобу».
В світлі викладеного, 27,5 чи 28, звичайно, не проглядається, але певні додаткові ризики з’являються і похід під 26,5 стає складним. З сум виплат мінфіну з НБУ необхідно терміново залучати нерезидентів до внутрішнього боргу інакше прийдеться таки друкувати з усіма наслідками. А отже, курс має бути стабільним з перспективами зміцнення. В такій ситуації і 1 млрд уо, необхідний для виплат, буде легше з ринку викупити. Сміливо можу сказати, що вважаю, в липні справді на перше місце вийде питання ситуації з ОВДП і нерезидентами (звичайно, якщо не форсмажори від вірусу і східного сусіда (в Криму дуже потрібна вода, Путіну - хоч якась перемога, певним силам у нас - значна дестабілізація))…
Психологічна зрілість - це усвідомлення того, скільки всього в світі абсолютно не потребує твоєї думки чи коментарів.
orest
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Повідомлення Додано: Чет 02 лип, 2020 10:08

Re: Прогноз курса валют и факторы, которые на него влияют

На превеликий жаль, максимально можлива некомпетентність і маріонетковість теперішньої "владної еліти" проявилася в максимальних формах. Відставка голови НБУ і, як результат, можливість повної втрати довіри і підтримки міжнародних політичних сил та фінансових інституцій, стала основним чинником, який буде визначати курс на майбутнє.
Кілька не поганих думок з приводу https://finance.liga.net/ekonomika/arti ... bu-smoliya
Сумніви виклмкає і дає якусь надію тільки один нюанс, після відставки Смолія більш ніж можлива сильна девальвація і інфляція. А в купі з недоробочим станом економіки, зумовленим карантинними заходами у світі і в нас це викличе тяжкі соціальні наслідки. В свою чергу, це дасть змогу конкурентам "Слуг" на близьких місцевих виборах без проблем показати їх бездарність і неспроможність та перемогти з великим відривом. А в гіршому варіанті, ми можемо отримати повний розвал всього, важку політичну кризу і дочасні вибори ВР і президента (про що писав трохи раніше). В такому випадку ні Зеленський ні "слуги" не мають жодних шансів...
Відставка Смолія може стати стати початком кінця Зеленського. Може це і стане стримуючим фактором і після певних торгів з G7 та всіма силами в середині країни, відставку не приймуть... В такому разі є шанс прокататися на потужній хвилі (як при не введенні надзвичайного стану).
З огляду на силу інстинкту самозбереження схиляюся до останнього варіанту розвитку подій. Хоча, може там вже й інстинктів немає...
Психологічна зрілість - це усвідомлення того, скільки всього в світі абсолютно не потребує твоєї думки чи коментарів.
orest
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Повідомлення Додано: Чет 02 лип, 2020 19:38

Re: Прогноз курса валют и факторы, которые на него влияют

В неділю описував ситуацію з ОВДП і звертав увагу на певний ризик для курсу через значні суми погашення і відсотків у середу та погашення валютних у четвер (8-9 липня). Після виходу інформації про розміщення 12 річних євробондів виглядало, що все буде ок. Вчорашня інформація про 1,75 млрд євро підтверджувала, що вистачить чи для погашення євробондів 21-22 року чи на євробонди 21 року і погашення валютних виплат липня. Плюс, надіявся, що таке розміщення довгих євробондів додасть сміливості нерезидентам і ми їх побачимо уже 7 чи 14 липня в гривневих боргових паперах.
Але заява Смолія внесла суттєві корективи. Сьогоднішній напад паніки збив НБУ, який продав по 27,15 і 27,2 те, що купував ще недавно по 26,6. За одно і прибуток буде для сплати дивідендів країні. Завтра ТОМна торгівля. А от наступного тижня відіграють економічні і фіскальні чинники, можливо ще підіграє долару розкрутка теми голови НБУ. Після чого, з великою долею імовірності, підемо на південь.
Спробую припустити, що на піках побачимо десь 27,5-27,8 а повернемося до 27 чи й 26,8. Це міжбанк. В ту ж таки неділю писав, що ситуативно обєми на МБ в липні ризикують бути не дуже значними.
Обєми на готівковому ринок зараз ростуть і сезонно і ситуативно. Його реакції можуть бути не такі сильні і різкі як на МБ.
Психологічна зрілість - це усвідомлення того, скільки всього в світі абсолютно не потребує твоєї думки чи коментарів.
orest
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