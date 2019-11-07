Прогноз курса валют и факторы, которые на него влияют

Alex2007 Зеленського в першу чергу хочуть змінити...
Трохи проаналізую липень щодо головних чинників, які будуть впливати на курс: - Залишається в силі покращення торгового балансу через раніше описані причини (значне зменшення інвестування в «зелену енергетику», відсутність виїзду на відпочинок за кордон, зменшення купівлі автівок, загальна тенденція значно більшого скорочення імпорту ніж експорту і тд) - Значний ріст тіньового експорту (ліс, сигарети, бурштин). Як би сумно це не звучало, але в реальному житті ще такої вирубки Карпат не було (не дивлячись на красиві телерекламні ролики президента і міністра внутрішніх справ) Нагадую всім у нас значна тіньова економіка (далеко не 30% від білої, швидше 60-70%) - Практично повна відсутність емісії грн. - Політичний чинник стримання інфляції і девальвації - Активний внутрішній туризм. Ціни на пляжах наших морів не поступаються турецьким, певно будуть здавати заначки щоб «відпочити по королівськи» - На носі жнива Та крім глобальних позитивних чинників в липні будуть діяти і суттєві та тимчасові негативні чинники. З основних: - Значна сума погашення ОВДП та виплати відсотків. В загальному за місяць більше 55 млрд. Не маю часу рахувати точно, а приблизно по датах таке: o 1 липня біля 2 млрд грн. відсотків o 8 липня 6 млрд погашення і біля 2 млрд відсотки o 9 липня 671,6 млн номінованих в USD o 15 липня більше 0,5 млрд відсотків o 22 липня біля 2 млрд грн. відсотків і погашення біля 100 млн номінованих в USD o 29 липня 13,4 млрд погашення і більше 1,5 млрд грн. відсотків o 30 липня 349,7 млн номінованих в USD - Полетіли перші рейси в Албанію, з першого липня головний удар – Туреччина. Ще в липні на підході Чорногорія з Єгиптом. Підозрюю, біля 2 млрд уо витече цим каналом. Все б нічого, але - Надходження за експорт повертаються з за кордону з затримкою в 30-60+ днів, тобто, в липні буде надходити валюта за квітень-травень і тільки частково червень. А це не найкращі місяці через трабли у світі. Тобто, валюти зайде на відсотків 20-25 менше звичного. Наврядче чорний експорт це компенсує. А імпорт китайсько-турецького ширпотребу почав відживати. - Значна небезпека другої хвилі корона вірусу, що може погіршити признаки «відживання» в країні і світі. Абсолютно очевидно, що це не чума, не віспа і навіть не виразка чи туберкульоз. Та в світі і у нас сформували таку паніку і неадекватне сприйняття, що а ж страшно. Хоч за кілька років будемо анекдоти розповідати за цю «гіпер небезпечну хворобу». В світлі викладеного, 27,5 чи 28, звичайно, не проглядається, але певні додаткові ризики з’являються і похід під 26,5 стає складним. З сум виплат мінфіну з НБУ необхідно терміново залучати нерезидентів до внутрішнього боргу інакше прийдеться таки друкувати з усіма наслідками. А отже, курс має бути стабільним з перспективами зміцнення. В такій ситуації і 1 млрд уо, необхідний для виплат, буде легше з ринку викупити. Сміливо можу сказати, що вважаю, в липні справді на перше місце вийде питання ситуації з ОВДП і нерезидентами (звичайно, якщо не форсмажори від вірусу і східного сусіда (в Криму дуже потрібна вода, Путіну - хоч якась перемога, певним силам у нас - значна дестабілізація))…
Психологічна зрілість - це усвідомлення того, скільки всього в світі абсолютно не потребує твоєї думки чи коментарів.
На превеликий жаль, максимально можлива некомпетентність і маріонетковість теперішньої "владної еліти" проявилася в максимальних формах. Відставка голови НБУ і, як результат, можливість повної втрати довіри і підтримки міжнародних політичних сил та фінансових інституцій, стала основним чинником, який буде визначати курс на майбутнє. Кілька не поганих думок з приводу https://finance.liga.net/ekonomika/arti ... bu-smoliya Сумніви виклмкає і дає якусь надію тільки один нюанс, після відставки Смолія більш ніж можлива сильна девальвація і інфляція. А в купі з недоробочим станом економіки, зумовленим карантинними заходами у світі і в нас це викличе тяжкі соціальні наслідки. В свою чергу, це дасть змогу конкурентам "Слуг" на близьких місцевих виборах без проблем показати їх бездарність і неспроможність та перемогти з великим відривом. А в гіршому варіанті, ми можемо отримати повний розвал всього, важку політичну кризу і дочасні вибори ВР і президента (про що писав трохи раніше). В такому випадку ні Зеленський ні "слуги" не мають жодних шансів... Відставка Смолія може стати стати початком кінця Зеленського. Може це і стане стримуючим фактором і після певних торгів з G7 та всіма силами в середині країни, відставку не приймуть... В такому разі є шанс прокататися на потужній хвилі (як при не введенні надзвичайного стану). З огляду на силу інстинкту самозбереження схиляюся до останнього варіанту розвитку подій. Хоча, може там вже й інстинктів немає...
Психологічна зрілість - це усвідомлення того, скільки всього в світі абсолютно не потребує твоєї думки чи коментарів.
В неділю описував ситуацію з ОВДП і звертав увагу на певний ризик для курсу через значні суми погашення і відсотків у середу та погашення валютних у четвер (8-9 липня). Після виходу інформації про розміщення 12 річних євробондів виглядало, що все буде ок. Вчорашня інформація про 1,75 млрд євро підтверджувала, що вистачить чи для погашення євробондів 21-22 року чи на євробонди 21 року і погашення валютних виплат липня. Плюс, надіявся, що таке розміщення довгих євробондів додасть сміливості нерезидентам і ми їх побачимо уже 7 чи 14 липня в гривневих боргових паперах. Але заява Смолія внесла суттєві корективи. Сьогоднішній напад паніки збив НБУ, який продав по 27,15 і 27,2 те, що купував ще недавно по 26,6. За одно і прибуток буде для сплати дивідендів країні. Завтра ТОМна торгівля. А от наступного тижня відіграють економічні і фіскальні чинники, можливо ще підіграє долару розкрутка теми голови НБУ. Після чого, з великою долею імовірності, підемо на південь. Спробую припустити, що на піках побачимо десь 27,5-27,8 а повернемося до 27 чи й 26,8. Це міжбанк. В ту ж таки неділю писав, що ситуативно обєми на МБ в липні ризикують бути не дуже значними. Обєми на готівковому ринок зараз ростуть і сезонно і ситуативно. Його реакції можуть бути не такі сильні і різкі як на МБ.
Психологічна зрілість - це усвідомлення того, скільки всього в світі абсолютно не потребує твоєї думки чи коментарів.
Дуже часто останнім часом проскакує інформація про те, що в Україні немає кого кредитувати, чи що погано працює система 5-7-9, чи що погано вибираються кредити від світових установ (ЄБ, ЄБРР і тд). Чи що НБУ!!!!! Не створив умов для кредитування бізнесу. Захотілося трохи розібратися в даному питанні і не з матеріалів журналістів чи різного штибу пропагандистів, а з реального стану справ. Більш ніж впевнений, що моє бачення не є повним чи правдою останньої інстанції, тому, якщо хтось має бажання: доповнюйте-критикуйте. Отже, почну з того, що жоден кредит ніколи і нікому не видається просто так, має бути застава. І обов’язково застава має бути ліквідною і в рази більшою за суму кредиту. Що може виступати заставою? Нерухомість підприємства, ліквідне і в хорошому технічному стані обладнання, автотранспорт, фінансові активи (депозити, цінні папери і тд), партії сировини, готових виробів, контракти, бажано міжнародні на імпортно-експортні операції, альтернативна нерухомість (власників, повязаних осіб), щось інше цінне Що собою представляє середній і малий (а часто і великий) бізнес в Україні? В умовах тотального дефіциту ресурсів (всіх включаючи робочу силу і фінанси), сировини і енергії через значну монополізацію видобувної і енергетичної галузей та загальну значну монополізацію всіх, більш-менш живих і привабливих сегментів економіки та над високий рівень корупції, більшість підприємств відносяться до сегментів купи-продай та обслуговування. Це вигідно і зручно, оскільки такий бізнес у випадку кіпішу чи небезпеки можна легко звернути-закрити-перенести. Крім того, виробництво вимагає значно більших фінансових інвестицій, певної кількості кваліфікованого персоналу і тд. Виробничих підприємств і людей, які б ризикнули розпочати виробництво – значно менше. Часто і ті що є також використовують орендовані приміщення. Обладнання дуже часто вживане і амортизоване в нуль, таким чином не складає жодної заставної вартості. Багато підприємств, особливо виключно торгових, часто працюють офіційно не в повному об’ємі, м’яко кажучи, частка сірого чи повністю чорного обороту велика, тому товарних чи сировинних залишків для застави немає. Крім того, рідко зараз зустрінеш покупця, який договірними умовами не буде вимагати гарантій, що продукція чи товари, які постачаються не є в заставі. З цих причин імпортно-експортних контрактів не густо. Про особисту нерухомість власників, як заставу також мовчу, оскільки мало хто хоче світити свою нерухомість лишній раз. Виходячи з вище описаного, роблю висновок, що далеко не кожне підприємство має предмет гідної застави для отримання суттєвого кредиту. Якщо ми ведемо мову про кредити для бізнесу від міжнародних фінансових установ, то, крім питання застави, виникає ще цілий ряд інших. Зокрема, відповідність стандартам і системам якості, для виробничих підприємств дуже гостро стоять екологічні вимоги. В більшості середніх і малих підприємств з цим великі проблеми. По перше, це коштує грошей, по друге, щоб пройти періодичний аудит, треба реально дотримуватися багатьох вимог і не завжди ці речі може зрозуміти звичайний пересічний працівник чи й власник. Що говорити, якщо навіть багато великих виробничих підприємств навіть харчової галузі перейнялися цими питаннями тільки після чи безпосередньо перед виходом на міжнародні ринки (експорт). Окремо наголошу на екологічних вимогах (ковенантах), про які люблять з мудрим виглядом поговорити і прописати в договорах українські доньки (а у всяких ЄБ з ЄБРР ами там жах жахітливий в цьому сенсі) та навіть Ексім з Приватом. А реально в країні держава навіть не може посприяти налагодженню системи збору і переробки полімерних відходів і пластикової упаковки (хоча б тих таки ПЕТ-пляшок). Хоч і підписали відповідність масі євро екологічних директив в процесі підписання зони вільної торгівлі і безвізу. І навіть якщо під будинком стоїть кілька різнокольорових контейнерів для різних відходів і жильці сортують сміття (що вже смішно), то потім приїжджає один сміттєвоз і згрібає все в один кузов та везе на один полігон. Про якісь сміттєпереробні заводи говорити взагалі не приходиться, коли значно вигідніше вирубати ліси в Карпатах і вивезти контрабасом. З огляду на це все, отримати кредит від європейських банків чи цільових програм дуже важко. Дуже часто ті таки світові фінансові установи пропонують кредити на енергонезалежність та в енергозберігаючі технології. Але мені важко уявити простого малого чи середнього бізнесмена, який вкладе кілька мільйонів доларів в сонячну електростанцію, яка буде працювати на 100% потужності кілька годин в добу не більше половини року, а решта часу – на 20-50% (а в ночі – всі 0%) і, у випадку використання у власних цілях, буде окуповуватися десятиріччями. Для продажу в ринок (є варіант продавати таку енергію, а за виручені гроші купувати звичайну), якщо ти не Ахметов енд ко, виникає маса нюансів аж до необхідності створювати окрему юрособу і зробити таке архі важко. А у світлі останніх подій довкола «зелених тарифів» і не потрібно. Тому, програми ніби є кошти зарезервовані, але використати їх практично не реально. Специфіка кредитування 5-7-9. Це кредити розраховані, знову ж таки, на середній і малий бізнес. І проблема з поганою реалізацією проекту в описаних вище причинах. А заставити банк видати кредит без застави і виконання умов договору не зможе ніхто, ні президент, ні голова НБУ ні навіть голова СБУ чи міністр ВС, хто б не займав цю посаду. Ситуація з кредитами в країні трохи відрізняється від тої, яку озвучують кишенькові журналісти чи пропагандисти. І не від НБУ чи навіть окремо взятого банку залежить погане кредитування економіки. В борделі не ліжка переставляти треба…
П.С. про курс, як і писав, сьогодні нічого цікавого. Наступного тижня буде значно веселіше... П.П.С. Забув написати, щоб отримати кредит, ще треба показувати прибуток, який дозволить цей кридит обслуговувати і повернути. А хто ж у нас прибуток показує??? Це ж тоді ще й податки в бюджет треба платити. Тобто, як в анекдоті, тут треба вибирати труси чи хрестик
Психологічна зрілість - це усвідомлення того, скільки всього в світі абсолютно не потребує твоєї думки чи коментарів.
Щодо сьогоднішнього "епічного" результату розміщення ОВДП, це те, про що я говорив після оголошення відставки Смолія. Смолій був не зовсім тою людиною з якою вільно і легко розмовляв МВФ, хоч і дискомфорту в спілкуванні не було, але Смолій був людиною, з якою знаходили легко спільну мову банкіри. Не тільки в Україні, але й по ту сторону Clearstream. Тому ще дуже рано говорити про те, що відставку Смолія відіграли і все заспокоюється. Навіть українські банки не будуть купувати ОВДП, не знаючи хто буде головою НБУ і що від нього очікувати.
А завтра погашення на більше 9 млрд грн, в четвер на майже 700 млн уо. Гроші (грн) від погашення потраплять на МБ в четвер. Під кінець тижня і подивимося, що там з курсом. Можливо, імя потенційного наступного наїзника головного крісла в НБУ назвуть завтра, але чи його проголосує ВР і чи під нього банки погодяться продовжувати купувати облігації? Чи не повториться історія з ОВДП через тиждень?
Звичайно, збір врожаю дасть свій результат ближче до кінця місяця (професійні трейдери говорять про те, що цьогорічні валютні надходження за новий врожай можуть бути більшими ніж минулого року а перші кораблі з зерном відпливуть з наших портів вже в 20-х числах липня) і нацвалюта почне зміцнюватися. Але звідки і на скільки тепер? На днях зустрічав інформацію, що в минулому сезоні обсяг "чорного" ринку с/г продукції склав біля 3 млрд уо. Пост карантинна тенденція натякає на те, що в цьому "комерційному році" ця цифра може вирости, може й в двічі...
Слідкуємо за інформаційним простором завтра і за МБ в четвер-пятницю...
Психологічна зрілість - це усвідомлення того, скільки всього в світі абсолютно не потребує твоєї думки чи коментарів.
Коротко підсумки тижня: - Банки не купують ОВДП, не тільки первинні розміщення мінфіну, але й на вторинці у нерезидентів. Тому портфель нерезидентів не зменшується особливо і тиску на курс практично не спостерігається. - Погашення середи на МБ не попало, поки що. Банки і юридичні особи, яким перепало більшість від суми знайшли для грн. інше застосування. Нерезиденти, в яких опинилося біля 1,5 млрд, не спішать відкуплятися, адже на тонкому ринку, який ми спостерігаємо цього тижня, навіть ця грн. суттєво б зміцнила долар. - НБУ викупляє все, що наближається до 26,9, нерезиденти явно не спішать купувати дорожче 27 (27,1). Попри все 27 все одно перейшли сьогодні і не думаю, що це тільки банки-шпекулянти… - Наступного тижня 15 липня смішне погашення відсотків на 0,5 млрд орієнтовно. Впливу на курс не буде. - На 14 липня заплановане розміщення грн. ОВДП трьох термінів, з яких рік і три явно банки не цікавлять, тому особливого прориву не очікую, але у мінфіну є бажання розмістити річні номіновані в дол. США. Тут могло б бути цікаво, але чи захоче хтось ризикувати своїми валютними активами в країні без голови НБУ? - Через це на 14 липня запланована позачергова сесія ВР з купою рядових законів, основна мета якої – затвердження кандидатури голови НБУ. Чи встигнуть «слуги не народу»? Підозрюю, кандидатів, які підходять рудому татарину і (чи) кучерявому єврею зарубав МВФ. А тих, кого пропонує МВФ, або навіть банківська спільнота країни, не хочуть наші олігархи. Якщо до 17 липня голову НБУ не оберуть, то потім в депутати розбіжаться по закордонних маєтках чи по офісах вирішувати свої справи чи відпочивати аж до вересня. Звичайно, що позачергову сесію зібрати можна завжди з певними складнощами, але чи буде для чого? - 29 липня погашення і відсотків на майже 15 млрд і там нерезидентів більше… - До місцевих виборів 3 місяці, а рейтинги падають як з «кукурузника» без парашуту. НБУ на емісію не розкручується, розхідну частину бюджету доводиться зжимати до необхідного мінімуму. Таки прийдеться передвиборчі компанії своїми кровними баксами забезпечувати…
Психологічна зрілість - це усвідомлення того, скільки всього в світі абсолютно не потребує твоєї думки чи коментарів.
Прези(ЗЕ?)дент сказав про курс 30. Багато хто перелякався, активізувалися всюди троляки і «АНАЛітики», які славлять теперішніх і ретранслюють бздури бені-ахмєтого. Проаналізую трохи перспективи. - Президенту ніхто не сказав, що в Україні вже довгі роки в бюджет забивають завищений курс щоб для міжнародних ревізорів прикрити дефіцит бюджету для продовження підтримки. З іншої сторони – менший курс ніж в бюджеті закладено, дозволяє значно «зекономити» на обслуговуванні боргу. - Також, мабуть, глава держави не розуміє, що девальвація і інфляція в імпортозалежній економіці – брати близнюки. І коли він говорить про девальвацію на 10-12% до вже існуючої інфляції, яка відчутно вище від 2% зафіксованих офіційно, то не може жодної мови йти про кредити бізнесу під 5-7-9% чи іпотеки під менше 20% (мовчу про задекларовані менше 10%). - Та й тоді інфляція виросте на мінімум 10%, що про це скажуть ті 73%, які голосували за видовища і дешевий хліб? Видовища одні і ті самі, всім вже набридло, а дешевого хліба також нема і є шанс, що він ще здорожчає. А вибори скоро і якщо їх не виграти, чи хоч не набрати значної (фракцієутворюючої) кількості, то про наступні великі можна забути. Хтось щось президенту не договорює, або президент не договорює своїм виборцям. Тепер трохи чистої економіки: - Дефіцит бюджету, ще десь можу миритися з цифрою 300-350 млрд, але є «дубоголові рупори», які вже озвучують 500-600 це не правда. Природа і закони функціонування бюджету - це як коловорот води в природі. Гроші надходять в бюджет і витрачаються на розхідну частину, з якої частина знову надходить в бюджет і тд. Чим краще працює економіка, чим швидше обертаються гроші в економіці, тим краще наповнюється бюджет. З березня до червня був період значного сповільнення обертання грошей. Тому і виникла додаткова проблема в бюджеті, але не можна екстраполювати це на майбутнє в якому є пришвидшення руху коштів і відновлення функціонування економіки. А для закриття діри в бюджеті не обовязково і додруковувати гроші (хоч і додрукувати можемо спокійно біля 70 млрд-100 млрд). Можна зробити секвестр і порізати не критичні статті витрат (зрештою, ми вже який місяць живемо саме в таких умовах). Як мінімум половина дефіциту бюджету - це витрати, які жодним чином не вплинуть на курс, навіть якщо будуть покриті емісією. - Кредитування бізнесу немає, навіть під 5-7-9 (причини обговорювали) - випуск і викуп первинних ОВДП зупинився. Щодо нерезів і ОВДП, вже не раз писав, щоб продати ОВДП, їх має хтось купити. Поки ми бачимо, що купити їх особливо бажаючих не має. Навіть ті банки, які спеціалізувалися на спекуляції паперами і їх винагородою, зараз нічого не купуютьі не відомо, коли почнуть... - рефінансу видають зараз 1-3 млрд за раз. Такими теперішніми темпами навіть нещасних 50 млрд емісії буде потрапляти в економіку пів року мінімум. Чи президент з прем’єром бачить інший варіант насичення? Викуп ОВДП безпосередньо НБУ? Але чи піде на таке новий голова? І що скажуть тоді у світі? Призупинення «безвізу», підозрюю, змінить президента і склад ВР швидше ніж рудий татарин і кучерявий єврей міняють голову НБУ.
Психологічна зрілість - це усвідомлення того, скільки всього в світі абсолютно не потребує твоєї думки чи коментарів.
Підозрюю, бажаючі можуть спробувати знайти сьогодні-завтра точку для того щоб продати долар (а може і євро). Сьогодні скупляються нерезиденти, які в останні дні скинули банкам паперів на більше 1 млрд грн. Новий голова НБУ буде змушений переключити банки на купівлю первинних розміщень від Мінфіну і лафа на вторинці закінчиться, швидше всього. А там уже підтягнеться валюта і від с/г, ну і підходить до завершення липневий перекос у пропозиції і попиті на валюту, про який писав ще 28 червня. П.С. може бути ще якийсь сюрприз після 29 липня, адже там відсотків і тіла на 14-15 млрд грн і у нерезидентів не мала частина суми...
Психологічна зрілість - це усвідомлення того, скільки всього в світі абсолютно не потребує твоєї думки чи коментарів.
В січні-травні 2020 року імпорт товарів перевищив експорт на 620,6 млн. доларів. Про це повідомила Державна служба статистики. Протягом січня-травня від’ємне сальдо торгівлі товарами покращилося на 2 048,3 млн. доларів порівняно з січнем-травнем 2019 року (січень-травень 2019 року від’ємне сальдо становило 2 668,9 млн. доларів). Експорт товарів в січні-травні 2020 року становив 19 529,4 млн, при цьому він зменшився на 6,5% порівняно з січнем-травнем 2019 року. Імпорт товарів у січні-травні 2020 року становив 20 150,0 млн. доларів, скоротившись на 14,5%.
В червні виробництво сталі збільшилося на 10,4%, або на 171 тис. тонн до 1 809 тис. тонн порівняно з травнем. Про це сказано в інформації, опублікованій на сайті об'єднання "Укрметалургпром". В січні-червні 2020 року виробництво сталі зменшилось на 7,6%, або на 829 тис. тонн порівняно з січнем-червнем 2019 року до 10 104 тис. тонн. В травні виробництво сталі збільшилося на 22,3%, або на 299 тис. тонн до 1 638 тис. тонн порівняно з квітнем. В червні виробництво чавуну збільшилось на 8,8%, або на 147 тис. тонн порівняно з травнем до 1 819 тис. тонн. Про це сказано в інформації, опублікованій на сайті об'єднання "Укрметалургпром". У січні-червні 2020 року виробництво чавуну зменшилася на 2,6%, або на 271 тис. тонн порівняно з січнем-червнем 2019 року до 9 977 тис. тонн. В травні виробництво чавуну збільшилось на 20,2%, або на 281 тис. тонн порівняно з квітнем до 1 672 тис. тонн.
Україна очікує фінансової допомоги від Ексімбанку Китайської Народної Республіки для реалізації пілотних проектів будівництва доріг в країні за рахунок пільгового кредитного фінансування. Про це сказано в повідомленні Мінінфраструктури. "Україна очікує ефективної практичної реалізації переліку діючих договорів з КНР і готовності китайської сторони підписати протокол до угоди між Міністерством інфраструктури України і Міністерством комерції КНР про співробітництво в сфері інфраструктури та реалізації пілотних проектів будівництва дороги М-22 на ділянці обходу Кременчука з мостовим переходом через Дніпро, Великої кільцевої дороги навколо Києва і дороги М-14 "Одеса - Миколаїв - Херсон" за рахунок пільгового кредитного фінансування Ексімбанку КНР " - сказано в повідомленні. 15 липня ДП "Укравтодор" і China Railway 14th Bureau Group було підписано Меморандум про взаєморозуміння та співробітництво.
В січні-червні 2020 року порівняно з аналогічними періодом 2019 року морські порти збільшили переробку вантажів на 9,9%, або на 7,1 млн. тонн до 79,3 млн. тонн. Про це сказано в повідомленні Адміністрації морських портів (АМПУ). Перевалка експортних вантажів у першому півріччі збільшився на 8,7% до 60,3 млн. тонн, імпортних - на 12,9% до 12,4 млн. тонн, транзитних на 13,3% до 5,6 млн. тонн, каботажних - на 30 , 1% до 1,1 млн. тонн. Перевалка контейнерів у першому півріччі досягла позначки 521 тис. контейнерів, що на 12,5% більше, ніж у першому півріччі минулого року. Лідерами з перевалки є 5 портів, які забезпечили обробку 92% всього обсягу вантажів (72,7 млн. тонн) протягом останніх шести місяців: "Південний" (31,2 млн. тонн), Миколаївський морпорт (14,4 млн. тонн), Одеський морпорт (12 млн. тонн), "Чорноморська" (11,9 млн. тонн) і Маріупольський морпорт (3,2 млн. тонн).
Міністерство сільського господарства США оцінює збільшення врожаю зернових культур в Україні на 9%, або на 6,16 млн. тонн, до 75,72 млн. тонн у 2019/2020 маркетинговому році (липень 2019 - червень 2020) порівняно з 2018/2019 м.р. Про це йдеться в липневому звіті Мінсільгоспу США. Урожай пшениці зріс на 16,4% до 29,17 млн. тонн, а фуражного зерна - на 4,6% до 46,55 млн. тонн. Урожай кукурудзи збільшився незначно - з 35,81 до 35,89 млн. тонн. Мінсільгосп США зберіг прогноз врожаю зерна в Україні на рівні 76,05 млн. тонн у 2020/2021 маркетинговому році. Зокрема прогноз врожаю пшениці становить 26,5 млн. тонн, фуражного зерна - 49,55 млн. тонн, у тому числі 39 млн. тонн кукурудзи. Міністерство сільського господарства США повідомляє, що обсяг експорту зернових культур з України збільшився 15,7%, або на 7,78 млн. тонн, до 57,48 млн. тонн у 2019/2020 маркетинговому році (липень 2019 - червень 2020) порівняно з 2018/2018 м.р. Про це сказано в липневому звіті Мінсільгоспу США. Обсяг експорту фуражного зерна зріс на 10,3% до 36,98 млн. тонн (у тому числі кукурудзи - на 8,5% до 32 млн. тонн). Експорт пшениці зріс на 26,5% до 20,5 млн. тонн. Мінсільгосп США зберіг прогноз експорту зернових культур з України на рівні 55,61 млн. тонн у 2020/2021 маркетинговому році. Зокрема очікуваний обсяг експорту фуражного зерна становить 38,11 млн. тонн (у тому числі прогноз експорту кукурудзи - 33 млн. тонн), а експорту пшениці - 17,5 млн. тонн. Міністерство сільського господарства США зберегло прогноз урожаю соняшнику в Україні на рівні 16,5 млн. тонн у 2019/2020 маркетинговому році (вересень 2019 - серпень 2020). Про це сказано в липневому звіті Мінсільгоспу США. Відомство зберегло прогноз виробництва соняшникової олії в 2019/2020 маркетинговому році на рівні 7,055 млн. тонн. Прогноз виробництва шроту зберігся на рівні 6,773 млн. тонн. Міністерство прогнозує врожай соняшнику на рівні 17 млн. тонн у 2020/2021 м.р., виробництво олії - 7,16 млн. тонн, шроту - 6,877 млн. тонн. Міністерство сільського господарства США зберегло прогноз експорту соняшникової олії з України на рівні 6,35 млн. тонн у 2019/2020 маркетинговому році (вересень 2019 - серпень 2020). Про це йдеться в липневому звіті Мінсільгоспу США. Прогноз експорту шроту з України зберігся на рівні 4,95 млн. тонн. Прогноз внутрішнього споживання олії зберігся на рівні 0,545 млн. тонн. Міністерство прогнозує експорт соняшникової олії на рівні 6,5 млн. тонн у 2020/2021 м.р., шроту - 5,05 млн. тонн, а внутрішнє споживання олії - 0,545 млн. тонн.
Психологічна зрілість - це усвідомлення того, скільки всього в світі абсолютно не потребує твоєї думки чи коментарів.