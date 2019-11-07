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Прогноз курса валют и факторы, которые на него влияют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 17 лип, 2020 18:11
Мені цікаво, звідки у Вас дані що нерезиденти не будуть виходжу далі?
orest написав:
Підозрюю, бажаючі можуть спробувати знайти сьогодні-завтра точку для того щоб продати долар (а може і євро).
Сьогодні скупляються нерезиденти, які в останні дні скинули банкам паперів на більше 1 млрд грн.
Якщо буде корекція фондовго ринку США, то вони зайдуть в цей ринок і отримають 100% -300% річних. Навіщо їм 5-7% в гривні?
Крім цього, зараз подорожчали єврооблігації. Нерезиденти вишли з гривні, яка зараз 7-10%, і вклалися в євро / долар під 6-7%.
Номера SIP/VoIP АТС: Poland:2$; UA:8(800)-24$/6$,38094-2$ прием СМС, 044 и Украинский номер в Крыму; Москва 7(495)-0Ꝑ,8(800)-800Ꝑ/0Ꝑ
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proftpd66
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Додано: П'ят 17 лип, 2020 18:19
proftpd66 написав:
Якщо буде корекція фондовго ринку США, то вони зайдуть в цей ринок і отримають 100% -300% річних. Навіщо їм 5-7% в гривні?
если будет коррекция фондового рынка, то они скорее будут выходить из овгз еще сильнее чем сейчас, так как и то, и то = рисковые активы (а если точнее, то гривна и Украина еще более рисковее)
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Alex2007
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Додано: П'ят 17 лип, 2020 18:27
Alex2007 написав: proftpd66 написав:
Якщо буде корекція фондовго ринку США, то вони зайдуть в цей ринок і отримають 100% -300% річних. Навіщо їм 5-7% в гривні?
если будет коррекция фондового рынка, то они скорее будут выходить из овгз еще сильнее чем сейчас, так как и то, и то = рисковые активы (а если точнее, то гривна и Украина еще более рисковее)
в корона вирус, когда фонда упала, то они НЕ выходили, а только докупили. Они ожидали, чем закончится. Потом начали выходить по 27.5 .
Номера SIP/VoIP АТС: Poland:2$; UA:8(800)-24$/6$,38094-2$ прием СМС, 044 и Украинский номер в Крыму; Москва 7(495)-0Ꝑ,8(800)-800Ꝑ/0Ꝑ
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