Прогноз курса валют и факторы, которые на него влияют

Додано: Суб 18 лип, 2020 20:31

Ой лишенько, друзі, а ДЕ ВИ ПРОЧИТАЛИ У МЕНЕ ЩО НЕРЕЗИДЕНТИ ПЕРЕСТАНУТЬ ХОТІТИ ВИХОДИТИ? Не треба вигадувати всяку чухню від мого імені а потім героїчно з цим боротися! ОК?

Я писав про те, що новому голові НБУ прийдеться в першу чергу повернути банки на ринок первинних розміщень від Мінфіну. Адже після оголошення відставки Смолієм, банки перестали купувати грн ОВДП на первинці ВЗАГАЛІ. Чи хтось цього не помітив? І це життєво необхідно не тільки з огляду на тимчасові трабли в бюджеті, але й з огляду на погашення значних сум ОВДП в кінці липня-на початку серпня. А, в такому разі, грошей на купівлю паперів на вторинці не залишиться. Банки не зможуть зараз ризикувати значними сумами депозитних коштів, адже значні суми депозитів розміщені до кінця літа чи до жовтня. Залишиться схема купляти ОВДП у вівторок і під них отримувати рефінас у середу. А якщо банки перестануть купувати на вторинці, то нерезиденти не вийдуть нікуди, як би вони того не хотіли...

Ось це і тільки це я мав на увазі і більш ніж однозначно прописав.

Якщо раптом НБУ зробить хоч якийсь викуп ОВДП на пряму у Мінфіну - можна забути про МВФ, ЄБ і тд чи якісь євробонди в майбутньому. А вони ой як будуть потрібні не тільки в наступному році, але ще й до кінця цього...

Разом з тим, думаю, ні в кого не викликає сумнів той факт, що НБУ з Мінфіном при Смолію зробили все можливе для того, щоб нерезиденти зявилися в ОВДП з середини липня. І вони б відновили купівлі первинних розміщень після успішного розміщення євробондів 1 липня. Але не склалося...

Ну і ще одна думка, ОВДП і євробондами успішно "зловживали" і структури завгара і "євроінтегратори". Не думаю, що теперішні не мають видів на цей абсолютно законний метод легалізації лівого бабла і ще й попутного заробітку (одна тільки легалізація уже дуже вигідна річ, а якщо на цьому можна ще й заробити, нехай навіть 7-10% то це просто супер). Тому, підозрюю, історія ОВДП і "НЬЮнерезидентів" ще по переду. Можливо, що зайдуть вони під 28-28+ а вийдуть по 26 чи й менше потім. Але для цього треба, щоб міжнародні позичальники давали свою валюту, щоб зменшити ризики авантюри з облігаціями. Через це, Шевченко буде продовжувати працювати з міжнародними структурами і виконувати їх вимоги. Разом з тим він стане гарантією для "своїх" в пропрацьованих схемах. Авангарди замінять ПУМБи...

Психологічна зрілість - це усвідомлення того, скільки всього в світі абсолютно не потребує твоєї думки чи коментарів.