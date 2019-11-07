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Прогноз курса валют и факторы,
которые на него влияют

Прогноз курса валют и факторы, которые на него влияют
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на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1234
Повідомлення Додано: П'ят 17 лип, 2020 18:11

  orest написав:Підозрюю, бажаючі можуть спробувати знайти сьогодні-завтра точку для того щоб продати долар (а може і євро).
Сьогодні скупляються нерезиденти, які в останні дні скинули банкам паперів на більше 1 млрд грн.


Мені цікаво, звідки у Вас дані що нерезиденти не будуть виходжу далі?

Якщо буде корекція фондовго ринку США, то вони зайдуть в цей ринок і отримають 100% -300% річних. Навіщо їм 5-7% в гривні?

Крім цього, зараз подорожчали єврооблігації. Нерезиденти вишли з гривні, яка зараз 7-10%, і вклалися в євро / долар під 6-7%.
Номера SIP/VoIP АТС: Poland:2$; UA:8(800)-24$/6$,38094-2$ прием СМС, 044 и Украинский номер в Крыму; Москва 7(495)-0Ꝑ,8(800)-800Ꝑ/0Ꝑ
http://goo.gl/XOrCSn :arrow: :arrow: :arrow: Хозяин Судьбы, умножай успех.
proftpd66
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Повідомлення Додано: П'ят 17 лип, 2020 18:19

Re: Прогноз курса валют и факторы, которые на него влияют

  proftpd66 написав:Якщо буде корекція фондовго ринку США, то вони зайдуть в цей ринок і отримають 100% -300% річних. Навіщо їм 5-7% в гривні?


если будет коррекция фондового рынка, то они скорее будут выходить из овгз еще сильнее чем сейчас, так как и то, и то = рисковые активы (а если точнее, то гривна и Украина еще более рисковее)
Alex2007
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Повідомлення Додано: П'ят 17 лип, 2020 18:27

  Alex2007 написав:
  proftpd66 написав:Якщо буде корекція фондовго ринку США, то вони зайдуть в цей ринок і отримають 100% -300% річних. Навіщо їм 5-7% в гривні?


если будет коррекция фондового рынка, то они скорее будут выходить из овгз еще сильнее чем сейчас, так как и то, и то = рисковые активы (а если точнее, то гривна и Украина еще более рисковее)


в корона вирус, когда фонда упала, то они НЕ выходили, а только докупили. Они ожидали, чем закончится. Потом начали выходить по 27.5 .
Номера SIP/VoIP АТС: Poland:2$; UA:8(800)-24$/6$,38094-2$ прием СМС, 044 и Украинский номер в Крыму; Москва 7(495)-0Ꝑ,8(800)-800Ꝑ/0Ꝑ
http://goo.gl/XOrCSn :arrow: :arrow: :arrow: Хозяин Судьбы, умножай успех.
proftpd66
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Повідомлення Додано: Суб 18 лип, 2020 20:31

Re: Прогноз курса валют и факторы, которые на него влияют

Ой лишенько, друзі, а ДЕ ВИ ПРОЧИТАЛИ У МЕНЕ ЩО НЕРЕЗИДЕНТИ ПЕРЕСТАНУТЬ ХОТІТИ ВИХОДИТИ? Не треба вигадувати всяку чухню від мого імені а потім героїчно з цим боротися! ОК?
Я писав про те, що новому голові НБУ прийдеться в першу чергу повернути банки на ринок первинних розміщень від Мінфіну. Адже після оголошення відставки Смолієм, банки перестали купувати грн ОВДП на первинці ВЗАГАЛІ. Чи хтось цього не помітив? І це життєво необхідно не тільки з огляду на тимчасові трабли в бюджеті, але й з огляду на погашення значних сум ОВДП в кінці липня-на початку серпня. А, в такому разі, грошей на купівлю паперів на вторинці не залишиться. Банки не зможуть зараз ризикувати значними сумами депозитних коштів, адже значні суми депозитів розміщені до кінця літа чи до жовтня. Залишиться схема купляти ОВДП у вівторок і під них отримувати рефінас у середу. А якщо банки перестануть купувати на вторинці, то нерезиденти не вийдуть нікуди, як би вони того не хотіли...
Ось це і тільки це я мав на увазі і більш ніж однозначно прописав.
Якщо раптом НБУ зробить хоч якийсь викуп ОВДП на пряму у Мінфіну - можна забути про МВФ, ЄБ і тд чи якісь євробонди в майбутньому. А вони ой як будуть потрібні не тільки в наступному році, але ще й до кінця цього...
Разом з тим, думаю, ні в кого не викликає сумнів той факт, що НБУ з Мінфіном при Смолію зробили все можливе для того, щоб нерезиденти зявилися в ОВДП з середини липня. І вони б відновили купівлі первинних розміщень після успішного розміщення євробондів 1 липня. Але не склалося...
Ну і ще одна думка, ОВДП і євробондами успішно "зловживали" і структури завгара і "євроінтегратори". Не думаю, що теперішні не мають видів на цей абсолютно законний метод легалізації лівого бабла і ще й попутного заробітку (одна тільки легалізація уже дуже вигідна річ, а якщо на цьому можна ще й заробити, нехай навіть 7-10% то це просто супер). Тому, підозрюю, історія ОВДП і "НЬЮнерезидентів" ще по переду. Можливо, що зайдуть вони під 28-28+ а вийдуть по 26 чи й менше потім. Але для цього треба, щоб міжнародні позичальники давали свою валюту, щоб зменшити ризики авантюри з облігаціями. Через це, Шевченко буде продовжувати працювати з міжнародними структурами і виконувати їх вимоги. Разом з тим він стане гарантією для "своїх" в пропрацьованих схемах. Авангарди замінять ПУМБи...
Психологічна зрілість - це усвідомлення того, скільки всього в світі абсолютно не потребує твоєї думки чи коментарів.
orest
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Повідомлення Додано: Суб 18 лип, 2020 20:51

orest
Спасибо вам за содержательные посты! Хотелось бы узнать ваше мнение: учитывая вышеизложенные факты, как вы расцениваете шансы укрепления гривны в ближайшее время относительно текущего курса и до каких значений?
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Oktawa
 
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Повідомлення Додано: Суб 18 лип, 2020 21:46

  Oktawa написав:orest
Спасибо вам за содержательные посты! Хотелось бы узнать ваше мнение: учитывая вышеизложенные факты, как вы расцениваете шансы укрепления гривны в ближайшее время относительно текущего курса и до каких значений?

Наразі, фундаментально є достатньо передумов для корекції до 26,8 точно. Додатково позитивним є ріст ціни на пшеницю, адже у світі є передумови для зменшення врожаю в росії і не тільки. Також, не зважаючи на очікування багатьох, не падає ціна на ріпак. Це може змусити наших аграріїв збільшити врожайність з гектару шляхом, про який я не раз описував - виведенням певної кількості центнерів з тіні, адже попит на офіційне зерно є зараз і по хорошій ціні (а тіньового ресурсу там ого-го, недавно писав про розмір тіньового ринку сг)...
Але точніше щось можна буде сказати після розміщень ОВДП у вівторок і (чи) через тиждень.
В любому випадку, певна корекція з понеділку виглядає дуже імовірною. На довший термін можна буде заглянути після 28-29 липня (нагадаю ще раз про погашення і відсотки 29 липня)...
Психологічна зрілість - це усвідомлення того, скільки всього в світі абсолютно не потребує твоєї думки чи коментарів.
orest
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Повідомлення Додано: Вів 21 лип, 2020 01:49

https://www.epravda.com.ua/news/2020/07/20/663155/
Нацбанк спільно з урядом має подбати про те, щоб відновити економіку в короткий термін. Це пріоритет номер один, незважаючи на те, що монетарна політика НБУ буде збережена


... а є країна (Швеція), що не піддалася на коронавірусну істерію, і її валюта (шведська крона) зараз крепша, чим була до т.з. коронакризису =>

Зображення

:roll:

+по нашим факторам, ЗВР після ведмежатніка на подвійній вершині періоду Ющенко-Янукович, зараз має курс із висхідного каналу в напрямі історичного максимуму =>
Зображення
... сушка ЗВР відміняється, буде перепозичення та який-неякий економічний ріст?
TylerTruman_
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Повідомлення Додано: Вів 21 лип, 2020 02:21

Re: Прогноз курса валют и факторы, которые на него влияют

  TylerTruman_ написав:+по нашим факторам, ЗВР після ведмежатніка на подвійній вершині періоду Ющенко-Янукович, зараз має курс із висхідного каналу в напрямі історичного максимуму =>


не, я еще могу понять технический анализ на график цены гривны-доллара.
Но технический анализ на график звр - это что-то новое.
:D
сейчас, например, суд по долгу 2013 года скажет заплатить 3 млрд (если с процентами - 4.5 млрд) - как тогда?
Alex2007
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