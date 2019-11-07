Прогноз курса валют и факторы, которые на него влияют

orest написав:Підозрюю, бажаючі можуть спробувати знайти сьогодні-завтра точку для того щоб продати долар (а може і євро). Сьогодні скупляються нерезиденти, які в останні дні скинули банкам паперів на більше 1 млрд грн.
Мені цікаво, звідки у Вас дані що нерезиденти не будуть виходжу далі?
Якщо буде корекція фондовго ринку США, то вони зайдуть в цей ринок і отримають 100% -300% річних. Навіщо їм 5-7% в гривні?
Крім цього, зараз подорожчали єврооблігації. Нерезиденти вишли з гривні, яка зараз 7-10%, і вклалися в євро / долар під 6-7%.
Номера SIP/VoIP АТС: Poland:2$; UA:8(800)-24$/6$,38094-2$ прием СМС, 044 и Украинский номер в Крыму; Москва 7(495)-0Ꝑ,8(800)-800Ꝑ/0Ꝑ http://goo.gl/XOrCSn Хозяин Судьбы, умножай успех.
Ой лишенько, друзі, а ДЕ ВИ ПРОЧИТАЛИ У МЕНЕ ЩО НЕРЕЗИДЕНТИ ПЕРЕСТАНУТЬ ХОТІТИ ВИХОДИТИ? Не треба вигадувати всяку чухню від мого імені а потім героїчно з цим боротися! ОК? Я писав про те, що новому голові НБУ прийдеться в першу чергу повернути банки на ринок первинних розміщень від Мінфіну. Адже після оголошення відставки Смолієм, банки перестали купувати грн ОВДП на первинці ВЗАГАЛІ. Чи хтось цього не помітив? І це життєво необхідно не тільки з огляду на тимчасові трабли в бюджеті, але й з огляду на погашення значних сум ОВДП в кінці липня-на початку серпня. А, в такому разі, грошей на купівлю паперів на вторинці не залишиться. Банки не зможуть зараз ризикувати значними сумами депозитних коштів, адже значні суми депозитів розміщені до кінця літа чи до жовтня. Залишиться схема купляти ОВДП у вівторок і під них отримувати рефінас у середу. А якщо банки перестануть купувати на вторинці, то нерезиденти не вийдуть нікуди, як би вони того не хотіли... Ось це і тільки це я мав на увазі і більш ніж однозначно прописав. Якщо раптом НБУ зробить хоч якийсь викуп ОВДП на пряму у Мінфіну - можна забути про МВФ, ЄБ і тд чи якісь євробонди в майбутньому. А вони ой як будуть потрібні не тільки в наступному році, але ще й до кінця цього... Разом з тим, думаю, ні в кого не викликає сумнів той факт, що НБУ з Мінфіном при Смолію зробили все можливе для того, щоб нерезиденти зявилися в ОВДП з середини липня. І вони б відновили купівлі первинних розміщень після успішного розміщення євробондів 1 липня. Але не склалося... Ну і ще одна думка, ОВДП і євробондами успішно "зловживали" і структури завгара і "євроінтегратори". Не думаю, що теперішні не мають видів на цей абсолютно законний метод легалізації лівого бабла і ще й попутного заробітку (одна тільки легалізація уже дуже вигідна річ, а якщо на цьому можна ще й заробити, нехай навіть 7-10% то це просто супер). Тому, підозрюю, історія ОВДП і "НЬЮнерезидентів" ще по переду. Можливо, що зайдуть вони під 28-28+ а вийдуть по 26 чи й менше потім. Але для цього треба, щоб міжнародні позичальники давали свою валюту, щоб зменшити ризики авантюри з облігаціями. Через це, Шевченко буде продовжувати працювати з міжнародними структурами і виконувати їх вимоги. Разом з тим він стане гарантією для "своїх" в пропрацьованих схемах. Авангарди замінять ПУМБи...
Психологічна зрілість - це усвідомлення того, скільки всього в світі абсолютно не потребує твоєї думки чи коментарів.
orest Спасибо вам за содержательные посты! Хотелось бы узнать ваше мнение: учитывая вышеизложенные факты, как вы расцениваете шансы укрепления гривны в ближайшее время относительно текущего курса и до каких значений?
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Oktawa написав:orest Спасибо вам за содержательные посты! Хотелось бы узнать ваше мнение: учитывая вышеизложенные факты, как вы расцениваете шансы укрепления гривны в ближайшее время относительно текущего курса и до каких значений?
Наразі, фундаментально є достатньо передумов для корекції до 26,8 точно. Додатково позитивним є ріст ціни на пшеницю, адже у світі є передумови для зменшення врожаю в росії і не тільки. Також, не зважаючи на очікування багатьох, не падає ціна на ріпак. Це може змусити наших аграріїв збільшити врожайність з гектару шляхом, про який я не раз описував - виведенням певної кількості центнерів з тіні, адже попит на офіційне зерно є зараз і по хорошій ціні (а тіньового ресурсу там ого-го, недавно писав про розмір тіньового ринку сг)... Але точніше щось можна буде сказати після розміщень ОВДП у вівторок і (чи) через тиждень. В любому випадку, певна корекція з понеділку виглядає дуже імовірною. На довший термін можна буде заглянути після 28-29 липня (нагадаю ще раз про погашення і відсотки 29 липня)...
Психологічна зрілість - це усвідомлення того, скільки всього в світі абсолютно не потребує твоєї думки чи коментарів.
Нацбанк спільно з урядом має подбати про те, щоб відновити економіку в короткий термін. Це пріоритет номер один, незважаючи на те, що монетарна політика НБУ буде збережена
... а є країна (Швеція), що не піддалася на коронавірусну істерію, і її валюта (шведська крона) зараз крепша, чим була до т.з. коронакризису =>
+по нашим факторам, ЗВР після ведмежатніка на подвійній вершині періоду Ющенко-Янукович, зараз має курс із висхідного каналу в напрямі історичного максимуму => ... сушка ЗВР відміняється, буде перепозичення та який-неякий економічний ріст?
TylerTruman_ написав:+по нашим факторам, ЗВР після ведмежатніка на подвійній вершині періоду Ющенко-Янукович, зараз має курс із висхідного каналу в напрямі історичного максимуму =>
не, я еще могу понять технический анализ на график цены гривны-доллара. Но технический анализ на график звр - это что-то новое.
сейчас, например, суд по долгу 2013 года скажет заплатить 3 млрд (если с процентами - 4.5 млрд) - как тогда?
п.с. и кстати, по ходу возник и такой вопрос, если у нас с резервами всё в порядке, то какого Бенедикта мы выпрашиваем всё новые и новые транши, и каждый раз нам рассказывают что без транша никак-никак и дефолт?
TylerTruman_ написав:+по нашим факторам, ЗВР після ведмежатніка на подвійній вершині періоду Ющенко-Янукович, зараз має курс із висхідного каналу в напрямі історичного максимуму =>
не, я еще могу понять технический анализ на график цены гривны-доллара. Но технический анализ на график звр - это что-то новое.
сейчас, например, суд по долгу 2013 года скажет заплатить 3 млрд (если с процентами - 4.5 млрд) - как тогда?
п.с. и кстати, по ходу возник и такой вопрос, если у нас с резервами всё в порядке, то какого Бенедикта мы выпрашиваем всё новые и новые транши, и каждый раз нам рассказывают что без транша никак-никак и дефолт?
Стосовно зауваження => інфляція, трежуріс, облікова ставка і кучу інших показників аналізують також за допомогою ТА, ... тому причина новизни для вас - у вашому ж вузькому розумінні, а дла розширення функції "понять", можете, наприклад, ознайомитися із аналітикою одного шановного спеціаліста https://twitter.com/RaoulGMI
Стосовно запитань, ... суд по 3 млрд. мене особисто зараз не парить, і тема дефолту просто спекуляція деяких ЗМІ (якщо ви не знали), якщо рішення суду буде не на користь України, то це на сьогодні не критична сума, а актуальність теми дефолту була у 2014-2016 роках, якби