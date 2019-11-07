Прогноз курса валют и факторы, которые на него влияют

orest написав:Підозрюю, бажаючі можуть спробувати знайти сьогодні-завтра точку для того щоб продати долар (а може і євро). Сьогодні скупляються нерезиденти, які в останні дні скинули банкам паперів на більше 1 млрд грн.
Мені цікаво, звідки у Вас дані що нерезиденти не будуть виходжу далі?
Якщо буде корекція фондовго ринку США, то вони зайдуть в цей ринок і отримають 100% -300% річних. Навіщо їм 5-7% в гривні?
Крім цього, зараз подорожчали єврооблігації. Нерезиденти вишли з гривні, яка зараз 7-10%, і вклалися в євро / долар під 6-7%.
Номера SIP/VoIP АТС: Poland:2$; UA:8(800)-24$/6$,38094-2$ прием СМС, 044 и Украинский номер в Крыму; Москва 7(495)-0Ꝑ,8(800)-800Ꝑ/0Ꝑ http://goo.gl/XOrCSn Хозяин Судьбы, умножай успех.
Ой лишенько, друзі, а ДЕ ВИ ПРОЧИТАЛИ У МЕНЕ ЩО НЕРЕЗИДЕНТИ ПЕРЕСТАНУТЬ ХОТІТИ ВИХОДИТИ? Не треба вигадувати всяку чухню від мого імені а потім героїчно з цим боротися! ОК? Я писав про те, що новому голові НБУ прийдеться в першу чергу повернути банки на ринок первинних розміщень від Мінфіну. Адже після оголошення відставки Смолієм, банки перестали купувати грн ОВДП на первинці ВЗАГАЛІ. Чи хтось цього не помітив? І це життєво необхідно не тільки з огляду на тимчасові трабли в бюджеті, але й з огляду на погашення значних сум ОВДП в кінці липня-на початку серпня. А, в такому разі, грошей на купівлю паперів на вторинці не залишиться. Банки не зможуть зараз ризикувати значними сумами депозитних коштів, адже значні суми депозитів розміщені до кінця літа чи до жовтня. Залишиться схема купляти ОВДП у вівторок і під них отримувати рефінас у середу. А якщо банки перестануть купувати на вторинці, то нерезиденти не вийдуть нікуди, як би вони того не хотіли... Ось це і тільки це я мав на увазі і більш ніж однозначно прописав. Якщо раптом НБУ зробить хоч якийсь викуп ОВДП на пряму у Мінфіну - можна забути про МВФ, ЄБ і тд чи якісь євробонди в майбутньому. А вони ой як будуть потрібні не тільки в наступному році, але ще й до кінця цього... Разом з тим, думаю, ні в кого не викликає сумнів той факт, що НБУ з Мінфіном при Смолію зробили все можливе для того, щоб нерезиденти зявилися в ОВДП з середини липня. І вони б відновили купівлі первинних розміщень після успішного розміщення євробондів 1 липня. Але не склалося... Ну і ще одна думка, ОВДП і євробондами успішно "зловживали" і структури завгара і "євроінтегратори". Не думаю, що теперішні не мають видів на цей абсолютно законний метод легалізації лівого бабла і ще й попутного заробітку (одна тільки легалізація уже дуже вигідна річ, а якщо на цьому можна ще й заробити, нехай навіть 7-10% то це просто супер). Тому, підозрюю, історія ОВДП і "НЬЮнерезидентів" ще по переду. Можливо, що зайдуть вони під 28-28+ а вийдуть по 26 чи й менше потім. Але для цього треба, щоб міжнародні позичальники давали свою валюту, щоб зменшити ризики авантюри з облігаціями. Через це, Шевченко буде продовжувати працювати з міжнародними структурами і виконувати їх вимоги. Разом з тим він стане гарантією для "своїх" в пропрацьованих схемах. Авангарди замінять ПУМБи...
Психологічна зрілість - це усвідомлення того, скільки всього в світі абсолютно не потребує твоєї думки чи коментарів.
orest Спасибо вам за содержательные посты! Хотелось бы узнать ваше мнение: учитывая вышеизложенные факты, как вы расцениваете шансы укрепления гривны в ближайшее время относительно текущего курса и до каких значений?
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Oktawa написав:orest Спасибо вам за содержательные посты! Хотелось бы узнать ваше мнение: учитывая вышеизложенные факты, как вы расцениваете шансы укрепления гривны в ближайшее время относительно текущего курса и до каких значений?
Наразі, фундаментально є достатньо передумов для корекції до 26,8 точно. Додатково позитивним є ріст ціни на пшеницю, адже у світі є передумови для зменшення врожаю в росії і не тільки. Також, не зважаючи на очікування багатьох, не падає ціна на ріпак. Це може змусити наших аграріїв збільшити врожайність з гектару шляхом, про який я не раз описував - виведенням певної кількості центнерів з тіні, адже попит на офіційне зерно є зараз і по хорошій ціні (а тіньового ресурсу там ого-го, недавно писав про розмір тіньового ринку сг)... Але точніше щось можна буде сказати після розміщень ОВДП у вівторок і (чи) через тиждень. В любому випадку, певна корекція з понеділку виглядає дуже імовірною. На довший термін можна буде заглянути після 28-29 липня (нагадаю ще раз про погашення і відсотки 29 липня)...
Психологічна зрілість - це усвідомлення того, скільки всього в світі абсолютно не потребує твоєї думки чи коментарів.
Нацбанк спільно з урядом має подбати про те, щоб відновити економіку в короткий термін. Це пріоритет номер один, незважаючи на те, що монетарна політика НБУ буде збережена
... а є країна (Швеція), що не піддалася на коронавірусну істерію, і її валюта (шведська крона) зараз крепша, чим була до т.з. коронакризису =>
+по нашим факторам, ЗВР після ведмежатніка на подвійній вершині періоду Ющенко-Янукович, зараз має курс із висхідного каналу в напрямі історичного максимуму => ... сушка ЗВР відміняється, буде перепозичення та який-неякий економічний ріст?
TylerTruman_ написав:+по нашим факторам, ЗВР після ведмежатніка на подвійній вершині періоду Ющенко-Янукович, зараз має курс із висхідного каналу в напрямі історичного максимуму =>
не, я еще могу понять технический анализ на график цены гривны-доллара. Но технический анализ на график звр - это что-то новое.
сейчас, например, суд по долгу 2013 года скажет заплатить 3 млрд (если с процентами - 4.5 млрд) - как тогда?
п.с. и кстати, по ходу возник и такой вопрос, если у нас с резервами всё в порядке, то какого Бенедикта мы выпрашиваем всё новые и новые транши, и каждый раз нам рассказывают что без транша никак-никак и дефолт?
TylerTruman_ написав:+по нашим факторам, ЗВР після ведмежатніка на подвійній вершині періоду Ющенко-Янукович, зараз має курс із висхідного каналу в напрямі історичного максимуму =>
не, я еще могу понять технический анализ на график цены гривны-доллара. Но технический анализ на график звр - это что-то новое.
сейчас, например, суд по долгу 2013 года скажет заплатить 3 млрд (если с процентами - 4.5 млрд) - как тогда?
п.с. и кстати, по ходу возник и такой вопрос, если у нас с резервами всё в порядке, то какого Бенедикта мы выпрашиваем всё новые и новые транши, и каждый раз нам рассказывают что без транша никак-никак и дефолт?
Стосовно зауваження => інфляція, трежуріс, облікова ставка і кучу інших показників аналізують також за допомогою ТА, ... тому причина новизни для вас - у вашому ж вузькому розумінні, а дла розширення функції "понять", можете, наприклад, ознайомитися із аналітикою одного шановного спеціаліста https://twitter.com/RaoulGMI
Стосовно запитань, ... суд по 3 млрд. мене особисто зараз не парить, і тема дефолту просто спекуляція деяких ЗМІ (якщо ви не знали), якщо рішення суду буде не на користь України, то це на сьогодні не критична сума, а актуальність теми дефолту була у 2014-2016 роках, якби
На жаль, я недооцінив некомпетентність і маріонетковість цього «уряду». Я дивився на ситуацію з точки зору фундаментальних чинників, які не раз уже наводив, а тут все значно простіше – комусь потрібен курс 30 і його малюють.
Спробую підійти до проблеми з іншого боку. Розгляну актуальний бюджет на 2020 рік після «корона вірусних» поправок і розгляну зміни при здешевленні грн.. Отже Дохідна частина бюджету – 1095 млрд Витратна частина – 1260 млрд Дефіцит – 165 млрд Дохідна частина складається з наступних статтей ПДВ – 380 млрд Податок на прибуток – 210 млрд Акциз – 130 млрд ПДФО – 100 млрд Дивіденди держпідприємств – 120 млрд Податок на прибуток підприємств – 95 млрд Рента, мито – 60 млрд
Я думаю, ні для кого не проблема глянути скільки саме з 1095 млрд доходу бюджету прив’язана до курсу ВКВ і що саме бюджету дасть зміна курсу з 26,8 до, нехай, 30. В номіналі зміна курсу складе 12%, що дасть додатково бюджету 3-4%, ну нехай аж 5%. Ви серйозно всі будете продовжувати стверджувати, що курс 30 допоможе бюджету?
Офіційні дані по доходах від митниці за пів року в порівнянні з аналогічним періодом минулого року показали 82,5% (138 млрд до минулорічних 168 млрд). При цьому, за 5 місяців падіння «оподатковуваного» імпорту (саме такий термін зараз офіційно використовують в уряді, мабуть для означення офіційного) склало 13%. Найбільше – мінеральне паливо, газ, нафта – 27% (і це не дивно, враховуючи залишки в ПГС і світову динаміку цін) та обладнання – більше 20% (я ще в березні говорив про провал «інвестування» в «зелену» енергетику). Курс тут нічим не допоможе, навіть 75.
А от курс 30 дуже сильно вплине на інфляцію і я подивлюся на статті доходу при значному падінні оборотів в торгівлі.
Ще нюанс, зараз кредити у валюті юросіб в нашій БС складають, якщо не помиляюся, 15-18 млрд уо. Ріст курсу тільки на 1 грн в місяць означає мінус в доході бізнесу через курсові різниці в 15-18 млрд грн., а це мінус в податках на рівному місці.
Тепер, зовнішній державний борг складає 48,5 млрд дол. США, нехай відсоток по обслуговуванню – 7%, в рік це сума 3,4 млрд уо, при курсі 26,5 грн це 90 млрд грн., при курсі 29,5 грн це вже 100 млрд уо, а є ще внутрішній номінований у валюті.
З моменту відставки Смолія банки викупили на вторинному ринку у нерезидентів ОВДП на 3,621 млрд грн., крім того в результаті погашень нерезиденти отримали ще 1,219 млрд. разом це 4,84 млрд грн. чи 170-180 млн уо. При теперішніх об’ємах операцій на МБ це багато. Що ми і спостерігаємо… В той час у Мінфіну під час первинних розміщень банки купили 07.07 – 313 млн і 14.07 – 10,5 млн. Сьогоднішнього розміщення я чекав, щоб побачити ефективність Шевченка. Її поки немає, взагалі, сьогодні розміщено 4,5 млрд 6-ти місячних і це була ОДНА!!!! заявка, по двох річних було ДВІ заявки по 1 млрд, які також задовільнили. Це був цирк а не розміщення!!!
Якщо ситуація продовжиться, то цього місяця нерезиденти переплюнуть по швидкості виходу кризові квітень і травень, коли виходили по 7-8 млрд. і це також сигнал довіри до теперішнього «кабміну» і голови НБУ. Дуже насторожує те, що банки не йдуть на контакт з НБУ і грають в свою гру. В квітні травні курс зробили нерезиденти, корумповані чиновники, які конвертували готівку і бізнес, який конвертував обігові кошти для «заморозки». Зараз всю погоду роблять нерезиденти і повна некомпетентність урядовців. Адже, замість того, щоб задіяти ефективні важелі впливу на ситуацію, правильно використати сприятливі фундаментальні чинники, спробувати витягнути ситуацію вони забили і виконують чиєсь замовлення, малюючи потрібний курс і спираючись, при цьому, на потреби бюджету.
І якщо в минулі роки (2017-2019) в цей час курс перебував на рівнях 25,8-26,4 а зараз його витягують за 28, то що буде потім в жовтні-грудні, коли включиться негативний фундамент, на який накладеться розвал, який зараз викличуть повною неадекватністю і безпорадністю?
Прогнозувати курс в даних умовах – повне безглуздя і вгадування.
П.С. Ну і дуже кумедно сьогодні виглядють аваківські постановки у Луцьку і Києві. Мабуть, все, за пару днів, замнуть як і з мінуванням млстів у Києві раніше...
Психологічна зрілість - це усвідомлення того, скільки всього в світі абсолютно не потребує твоєї думки чи коментарів.