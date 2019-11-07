|
|
|
Прогноз курса валют и факторы, которые на него влияют
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 22 лип, 2020 19:22
Менi тільки одне цікаво, а чого зтерли моє повідомлення тутай про курс 30 через 3 тиждні?
Це якось не по темі гілки чи як?
Прошу відновити моє повідомлення, від тієї дати, коли я його написав.
Воно до речі було написано ще до заяви Смолія.
І тоді всі форумчани з медалями, такого прогнозу не давав, а я, хоч і без нагород, вірний прогноз дав, так його потерли.
Це як називається?
-
Trast
-
-
- Повідомлень: 515
- З нами з: 10.03.18
- Подякував: 12 раз.
- Подякували: 188 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|614
|153803
|
|
|0
|2898
|
|
|0
|2485
|
|