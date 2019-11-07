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Прогноз курса валют и факторы,
которые на него влияют

Прогноз курса валют и факторы, которые на него влияют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<12345
Повідомлення Додано: Сер 22 лип, 2020 19:22

Re: Прогноз курса валют и факторы, которые на него влияют

Менi тільки одне цікаво, а чого зтерли моє повідомлення тутай про курс 30 через 3 тиждні?
Це якось не по темі гілки чи як?
Прошу відновити моє повідомлення, від тієї дати, коли я його написав.
Воно до речі було написано ще до заяви Смолія.
І тоді всі форумчани з медалями, такого прогнозу не давав, а я, хоч і без нагород, вірний прогноз дав, так його потерли.
Це як називається?
Trast
 
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