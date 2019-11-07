Прогноз курса валют и факторы, которые на него влияют

Україна повернулася до планів розміщення нових і викупу євробондів в обігу, які перенеслися у червні на тлі відставки голови Нацбанку.
Про це повідомляє Інтерфакс-Україна з посиланням на джерела в банківських колах.
Повідомляється, що в середу відбудеться конференц-колл з інвесторами, за підсумками якого може бути розміщений випуск доларових євробондів з погашенням в березні 2033 року.
Паралельно Україна планує 23 липня оголосити викуп єврооблігацій з погашенням в 2021 і 2022 рр. на суму до $ 750 млн.
Організатори залишилися ті ж, що і у скасованої в червні угоди - Goldman Sachs і J.P.Morgan.
Черговий іспит на профпридатність для нового голови НБУ. Якщо буде успішним - можливий відкат. Але залишається питання ставки. Думаю її опустять до 5% щоб вернути банки в первинку по ОВДП. Що, в свою чергу, може не дати валюті здешевшати відчутно.
Виглядає на спробу зробити новим робочим рівнем 28 +- 20-25 коп. Глянемо, що з того вийде...