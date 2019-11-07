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Прогноз курса валют и факторы,
которые на него влияют

Прогноз курса валют и факторы, которые на него влияют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<12345
Повідомлення Додано: Чет 23 лип, 2020 09:37

Re: Прогноз курса валют и факторы, которые на него влияют

Україна повернулася до планів розміщення нових і викупу євробондів в обігу, які перенеслися у червні на тлі відставки голови Нацбанку.
Про це повідомляє Інтерфакс-Україна з посиланням на джерела в банківських колах.
Повідомляється, що в середу відбудеться конференц-колл з інвесторами, за підсумками якого може бути розміщений випуск доларових євробондів з погашенням в березні 2033 року.
Паралельно Україна планує 23 липня оголосити викуп єврооблігацій з погашенням в 2021 і 2022 рр. на суму до $ 750 млн.
Організатори залишилися ті ж, що і у скасованої в червні угоди - Goldman Sachs і J.P.Morgan.

https://www.epravda.com.ua/news/2020/07/22/663243/
Черговий іспит на профпридатність для нового голови НБУ. Якщо буде успішним - можливий відкат. Але залишається питання ставки. Думаю її опустять до 5% щоб вернути банки в первинку по ОВДП. Що, в свою чергу, може не дати валюті здешевшати відчутно.
Виглядає на спробу зробити новим робочим рівнем 28 +- 20-25 коп. Глянемо, що з того вийде...
Психологічна зрілість - це усвідомлення того, скільки всього в світі абсолютно не потребує твоєї думки чи коментарів.
orest
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Повідомлення Додано: Чет 23 лип, 2020 10:52

Завжди з повагою та iнтересом читаю Ваші дописи.Але,не зважаючи на ваші фундаментальни спроби заспокоїти ринок в напрямку курсу 25, все ж спостерігаємо ближче до 28.Через те ваші прихильники ,які очікують па25 ,вже мають збитки та будуть мати ще.Можливо,треба визнати,що укріплення до 23,5 в минулому році є чистим популізмом ті "загоном", і що реальний коридор на сьогодні 27,5-29 (який,доречі,давно закладений в цінах інтернет- магазинів ,туристичних агенцій та інших " бариг")?І якщо таки буде короткострокове укріплення,то тільки для відкупу для подальших спекуляцій.З повагою
"где мало слов,там вес они имеют"(Шекспир)
heineken
 
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