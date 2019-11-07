Прогноз курса валют и факторы, которые на него влияют

Україна повернулася до планів розміщення нових і викупу євробондів в обігу, які перенеслися у червні на тлі відставки голови Нацбанку. Про це повідомляє Інтерфакс-Україна з посиланням на джерела в банківських колах. Повідомляється, що в середу відбудеться конференц-колл з інвесторами, за підсумками якого може бути розміщений випуск доларових євробондів з погашенням в березні 2033 року. Паралельно Україна планує 23 липня оголосити викуп єврооблігацій з погашенням в 2021 і 2022 рр. на суму до $ 750 млн. Організатори залишилися ті ж, що і у скасованої в червні угоди - Goldman Sachs і J.P.Morgan.
https://www.epravda.com.ua/news/2020/07/22/663243/ Черговий іспит на профпридатність для нового голови НБУ. Якщо буде успішним - можливий відкат. Але залишається питання ставки. Думаю її опустять до 5% щоб вернути банки в первинку по ОВДП. Що, в свою чергу, може не дати валюті здешевшати відчутно. Виглядає на спробу зробити новим робочим рівнем 28 +- 20-25 коп. Глянемо, що з того вийде...
Психологічна зрілість - це усвідомлення того, скільки всього в світі абсолютно не потребує твоєї думки чи коментарів.
Завжди з повагою та iнтересом читаю Ваші дописи.Але,не зважаючи на ваші фундаментальни спроби заспокоїти ринок в напрямку курсу 25, все ж спостерігаємо ближче до 28.Через те ваші прихильники ,які очікують па25 ,вже мають збитки та будуть мати ще.Можливо,треба визнати,що укріплення до 23,5 в минулому році є чистим популізмом ті "загоном", і що реальний коридор на сьогодні 27,5-29 (який,доречі,давно закладений в цінах інтернет- магазинів ,туристичних агенцій та інших " бариг")?І якщо таки буде короткострокове укріплення,то тільки для відкупу для подальших спекуляцій.З повагою