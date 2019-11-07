Прогноз курса валют и факторы, которые на него влияют

Україна повернулася до планів розміщення нових і викупу євробондів в обігу, які перенеслися у червні на тлі відставки голови Нацбанку. Про це повідомляє Інтерфакс-Україна з посиланням на джерела в банківських колах. Повідомляється, що в середу відбудеться конференц-колл з інвесторами, за підсумками якого може бути розміщений випуск доларових євробондів з погашенням в березні 2033 року. Паралельно Україна планує 23 липня оголосити викуп єврооблігацій з погашенням в 2021 і 2022 рр. на суму до $ 750 млн. Організатори залишилися ті ж, що і у скасованої в червні угоди - Goldman Sachs і J.P.Morgan.
https://www.epravda.com.ua/news/2020/07/22/663243/ Черговий іспит на профпридатність для нового голови НБУ. Якщо буде успішним - можливий відкат. Але залишається питання ставки. Думаю її опустять до 5% щоб вернути банки в первинку по ОВДП. Що, в свою чергу, може не дати валюті здешевшати відчутно. Виглядає на спробу зробити новим робочим рівнем 28 +- 20-25 коп. Глянемо, що з того вийде...
Психологічна зрілість - це усвідомлення того, скільки всього в світі абсолютно не потребує твоєї думки чи коментарів.
Завжди з повагою та iнтересом читаю Ваші дописи.Але,не зважаючи на ваші фундаментальни спроби заспокоїти ринок в напрямку курсу 25, все ж спостерігаємо ближче до 28.Через те ваші прихильники ,які очікують па25 ,вже мають збитки та будуть мати ще.Можливо,треба визнати,що укріплення до 23,5 в минулому році є чистим популізмом ті "загоном", і що реальний коридор на сьогодні 27,5-29 (який,доречі,давно закладений в цінах інтернет- магазинів ,туристичних агенцій та інших " бариг")?І якщо таки буде короткострокове укріплення,то тільки для відкупу для подальших спекуляцій.З повагою
heineken написав:Завжди з повагою та iнтересом читаю Ваші дописи.Але,не зважаючи на ваші фундаментальни спроби заспокоїти ринок в напрямку курсу 25, все ж спостерігаємо ближче до 28.Через те ваші прихильники ,які очікують па25 ,вже мають збитки та будуть мати ще.Можливо,треба визнати,що укріплення до 23,5 в минулому році є чистим популізмом ті "загоном", і що реальний коридор на сьогодні 27,5-29 (який,доречі,давно закладений в цінах інтернет- магазинів ,туристичних агенцій та інших " бариг")?І якщо таки буде короткострокове укріплення,то тільки для відкупу для подальших спекуляцій.З повагою
А чому 25? Чому не 23 чи 20? Нижче ніж 26,5 я взагалі з березня (коли кардинально змінилися обставини) не пишу. Ви вже дуже давно в моєму особистому ігнорі. Можете не старатися. П.С. Наразі, вчорашній день був успішним. Домовилися з ЄС про 1,2 млрд євро (0,6 вже) і розмістили бондів на 2 млрд дол США (1,1 в ЗВР і решта на викуп 21 року). Тиск на грн має зменшитися. Якщо таки не буде спротиву фундаменту і все буде відбуватися в межах економічної доцільності, то 28 не перейдемо ще до листопада-грудня. Може бути повернення до 27 (26,8). Але поки ще багато залежить від нерезидентів і експортерів. 29-30 і 5 значні погашення. Хто катається на вчорашній-сьогоднішній гірці - будьте обережні.
Психологічна зрілість - це усвідомлення того, скільки всього в світі абсолютно не потребує твоєї думки чи коментарів.
У вівторок планують розміщати, згідно анонсу, 5ти місячні, однорічні, 2,5 річні і 4-ри річні гривневі папери та річні номіновані у валюті. Однозначно 2,5 і 4 ри річні не для "внутрішнього вжитку". Подивимося, на скільки ефективними будуть уже зроблені розміщення євробондів та анансовані на 30-те липня ще 2 млрд...
Психологічна зрілість - це усвідомлення того, скільки всього в світі абсолютно не потребує твоєї думки чи коментарів.