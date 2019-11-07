Прогноз курса валют и факторы, которые на него влияют

Додано: Вів 28 лип, 2020 20:37

Щодо подальших рухів і напрямків, сьогоднішнє розміщення - продовження цирку. Розмістили тільки короткі папери і то пару заявок (правда за два вівторки практично наколядували на завтрашнє погашення). Довгі папери ніхто навіть не пробував купувати. Шевченко не може знайти поки спільної мови з банками та "нерезидентами" з нерезидентами. А "свої нерезиденти" поки не дозріли, чи "еліта" без бабла. Тепер треба слідкувати за тим чи продовжать банки купувати а нерезиденти продавати ОВДП на вторинці.



Я не аналізував, яких саме паперів буде погашення завтра, тому і стверджував, що може бути вплив на курс. В даному випадку, погашення 77-денних паперів - впливу на ринок бути б не мало. Це папери банків, які точно у валюту не підуть. Скоріше всього, така ж ситуація і з погашенням 5 серпня - там також гроші банків...Вплив може бути, якщо на ці гроші з погашення викупляться папери у нерезидентів на вторинці.

Психологічна зрілість - це усвідомлення того, скільки всього в світі абсолютно не потребує твоєї думки чи коментарів.