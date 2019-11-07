Прогноз курса валют и факторы, которые на него влияют

Додано: П'ят 31 лип, 2020 21:33

TylerTruman_ написав: євровалюта на корекції від 2008 року має => низхідну трендову лінію зараз в р-ні 1,208; фібо рівень 38,2%=1,243 ... на денному та тижневому ТФ перекупленість, пора ламати роги євробичкам? євровалюта на корекції від 2008 року має => низхідну трендову лінію зараз в р-ні 1,208; фібо рівень 38,2%=1,243 ... на денному та тижневому ТФ перекупленість, пора ламати роги євробичкам?

Вітаю, важко зараз щось говорити про головну валютну пару. Перед виборами в США, та й зразу після них, курс буде дуже залежний від політики. Чесно, після старту цього росту я чекав, що євро дійде до 1,14-1,15 і повернеться в коридор 1,08(09)-1,1(1,11). Писав про це, писав, що після виборів, якщо переможе Трамп - євро звалиться до 1,05 а якщо Байден - піде до 1,2... Але у Трампа є та ж проблема, що і в зеленої плісняви - він страшенно не компетентний, обмежений, надмірний... Засліплений бажанням перемогти будь що, і кидаючись для цього від одного екстремального заходу до іншого, він, за кілька останніх місяців, довів США до стану, в якому ця країна ще не була ніколи в своїй історії. Цей недоумок за цілий президентський термін так і не зміг навчитися користуватися хоча б такими потужними інструментами як армія і долар. Тому, сказати де буде курс в цій парі найближчим часом не беруся.Логічно, після того як провідні економіки ЄС провалилися на 11-12% а то й більше (та ще й більше прогнозу) в другому кварталі, а економіка США тільки на 8-9% (краще прогнозу) долар мав би відчутно зміцнитися (саме на стільки впала економіка США а не 30+%, як кричать з усіх чайників проросійські експерди і їх бездумні ретранслятори тут).Але поки долар зміцнився лише на 0,5% до корзини за день (євро здешевшало з максимуму в 1,19 до 1,178). Що буде далі - не берусь прогнозувати, але євро однозначно дуже "стрьомна" валюта з "приходу" Трампа...Щодо гривні, то сьогодні ми побачили ефект вчорашнього розміщення євробондів. Ринок більше вірить і прагне зміцнення грн, але є сила, яка не хоче цього допустити. Все й далі буде залежати від нерезидентів і експортерів. Враховуючи те, що Шевченко ще зовсім не виконує ефективно своїх функцій, щось також прогнозувати важко.П.С. Я пропаду на кілька тижнів, треба відпочити. Бажаю всім успіху і профіту...