Прогноз курса валют и факторы, которые на него влияют

Україна повернулася до планів розміщення нових і викупу євробондів в обігу, які перенеслися у червні на тлі відставки голови Нацбанку. Про це повідомляє Інтерфакс-Україна з посиланням на джерела в банківських колах. Повідомляється, що в середу відбудеться конференц-колл з інвесторами, за підсумками якого може бути розміщений випуск доларових євробондів з погашенням в березні 2033 року. Паралельно Україна планує 23 липня оголосити викуп єврооблігацій з погашенням в 2021 і 2022 рр. на суму до $ 750 млн. Організатори залишилися ті ж, що і у скасованої в червні угоди - Goldman Sachs і J.P.Morgan.
https://www.epravda.com.ua/news/2020/07/22/663243/ Черговий іспит на профпридатність для нового голови НБУ. Якщо буде успішним - можливий відкат. Але залишається питання ставки. Думаю її опустять до 5% щоб вернути банки в первинку по ОВДП. Що, в свою чергу, може не дати валюті здешевшати відчутно. Виглядає на спробу зробити новим робочим рівнем 28 +- 20-25 коп. Глянемо, що з того вийде...
Психологічна зрілість - це усвідомлення того, скільки всього в світі абсолютно не потребує твоєї думки чи коментарів.
Завжди з повагою та iнтересом читаю Ваші дописи.Але,не зважаючи на ваші фундаментальни спроби заспокоїти ринок в напрямку курсу 25, все ж спостерігаємо ближче до 28.Через те ваші прихильники ,які очікують па25 ,вже мають збитки та будуть мати ще.Можливо,треба визнати,що укріплення до 23,5 в минулому році є чистим популізмом ті "загоном", і що реальний коридор на сьогодні 27,5-29 (який,доречі,давно закладений в цінах інтернет- магазинів ,туристичних агенцій та інших " бариг")?І якщо таки буде короткострокове укріплення,то тільки для відкупу для подальших спекуляцій.З повагою
heineken написав:Завжди з повагою та iнтересом читаю Ваші дописи.Але,не зважаючи на ваші фундаментальни спроби заспокоїти ринок в напрямку курсу 25, все ж спостерігаємо ближче до 28.Через те ваші прихильники ,які очікують па25 ,вже мають збитки та будуть мати ще.Можливо,треба визнати,що укріплення до 23,5 в минулому році є чистим популізмом ті "загоном", і що реальний коридор на сьогодні 27,5-29 (який,доречі,давно закладений в цінах інтернет- магазинів ,туристичних агенцій та інших " бариг")?І якщо таки буде короткострокове укріплення,то тільки для відкупу для подальших спекуляцій.З повагою
А чому 25? Чому не 23 чи 20? Нижче ніж 26,5 я взагалі з березня (коли кардинально змінилися обставини) не пишу. Ви вже дуже давно в моєму особистому ігнорі. Можете не старатися. П.С. Наразі, вчорашній день був успішним. Домовилися з ЄС про 1,2 млрд євро (0,6 вже) і розмістили бондів на 2 млрд дол США (1,1 в ЗВР і решта на викуп 21 року). Тиск на грн має зменшитися. Якщо таки не буде спротиву фундаменту і все буде відбуватися в межах економічної доцільності, то 28 не перейдемо ще до листопада-грудня. Може бути повернення до 27 (26,8). Але поки ще багато залежить від нерезидентів і експортерів. 29-30 і 5 значні погашення. Хто катається на вчорашній-сьогоднішній гірці - будьте обережні.
Психологічна зрілість - це усвідомлення того, скільки всього в світі абсолютно не потребує твоєї думки чи коментарів.
У вівторок планують розміщати, згідно анонсу, 5ти місячні, однорічні, 2,5 річні і 4-ри річні гривневі папери та річні номіновані у валюті. Однозначно 2,5 і 4 ри річні не для "внутрішнього вжитку". Подивимося, на скільки ефективними будуть уже зроблені розміщення євробондів та анансовані на 30-те липня ще 2 млрд...
Психологічна зрілість - це усвідомлення того, скільки всього в світі абсолютно не потребує твоєї думки чи коментарів.
Щодо подальших рухів і напрямків, сьогоднішнє розміщення - продовження цирку. Розмістили тільки короткі папери і то пару заявок (правда за два вівторки практично наколядували на завтрашнє погашення). Довгі папери ніхто навіть не пробував купувати. Шевченко не може знайти поки спільної мови з банками та "нерезидентами" з нерезидентами. А "свої нерезиденти" поки не дозріли, чи "еліта" без бабла. Тепер треба слідкувати за тим чи продовжать банки купувати а нерезиденти продавати ОВДП на вторинці.
Я не аналізував, яких саме паперів буде погашення завтра, тому і стверджував, що може бути вплив на курс. В даному випадку, погашення 77-денних паперів - впливу на ринок бути б не мало. Це папери банків, які точно у валюту не підуть. Скоріше всього, така ж ситуація і з погашенням 5 серпня - там також гроші банків...Вплив може бути, якщо на ці гроші з погашення викупляться папери у нерезидентів на вторинці.
Психологічна зрілість - це усвідомлення того, скільки всього в світі абсолютно не потребує твоєї думки чи коментарів.
TylerTruman_ написав:євровалюта на корекції від 2008 року має => низхідну трендову лінію зараз в р-ні 1,208; фібо рівень 38,2%=1,243 ... на денному та тижневому ТФ перекупленість, пора ламати роги євробичкам?
Вітаю, важко зараз щось говорити про головну валютну пару. Перед виборами в США, та й зразу після них, курс буде дуже залежний від політики. Чесно, після старту цього росту я чекав, що євро дійде до 1,14-1,15 і повернеться в коридор 1,08(09)-1,1(1,11). Писав про це, писав, що після виборів, якщо переможе Трамп - євро звалиться до 1,05 а якщо Байден - піде до 1,2... Але у Трампа є та ж проблема, що і в зеленої плісняви - він страшенно не компетентний, обмежений, надмірний... Засліплений бажанням перемогти будь що, і кидаючись для цього від одного екстремального заходу до іншого, він, за кілька останніх місяців, довів США до стану, в якому ця країна ще не була ніколи в своїй історії. Цей недоумок за цілий президентський термін так і не зміг навчитися користуватися хоча б такими потужними інструментами як армія і долар. Тому, сказати де буде курс в цій парі найближчим часом не беруся. Логічно, після того як провідні економіки ЄС провалилися на 11-12% а то й більше (та ще й більше прогнозу) в другому кварталі, а економіка США тільки на 8-9% (краще прогнозу) долар мав би відчутно зміцнитися (саме на стільки впала економіка США а не 30+%, як кричать з усіх чайників проросійські експерди і їх бездумні ретранслятори тут). Але поки долар зміцнився лише на 0,5% до корзини за день (євро здешевшало з максимуму в 1,19 до 1,178). Що буде далі - не берусь прогнозувати, але євро однозначно дуже "стрьомна" валюта з "приходу" Трампа... Щодо гривні, то сьогодні ми побачили ефект вчорашнього розміщення євробондів. Ринок більше вірить і прагне зміцнення грн, але є сила, яка не хоче цього допустити. Все й далі буде залежати від нерезидентів і експортерів. Враховуючи те, що Шевченко ще зовсім не виконує ефективно своїх функцій, щось також прогнозувати важко. П.С. Я пропаду на кілька тижнів, треба відпочити. Бажаю всім успіху і профіту...
Психологічна зрілість - це усвідомлення того, скільки всього в світі абсолютно не потребує твоєї думки чи коментарів.